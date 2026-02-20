Este sábado regresa la acción de las artes marciales mixtas con un gran evento desde Houston, Texas. Se trata de la celebración de UFC Fight Night 267, programa semanal de las MMA que tiene como principal atractivo la pelea estelar entre Sean Strickland (29-7) y Anthony Hernandez (15-2) por la división mediana.

La previa del evento no estuvo exenta de polémicas, ya que Strickland, fiel a su estilo, generó bastante ruido en la conferencia de prensa previa. Lejos de concentrarse en su rival, lanzó duras palabras contra el show del Super Bowl de Bad Bunny y criticó abiertamente el rol de las mujeres en los deportes de contacto, tras el anuncio de la pelea que animarán en mayo Ronda Rousey y Gina Carano.

Lejos de la polémica que suele perseguir a Strickland. También veremos en acción este sábado a Anthony Hernandez, Geoff Neal, Uros Medic, Dan Ige y Melquizael Costa, entre otros. Conoce todos los detalles de este evento, horario, cartelera y transmisión, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora pelean Strickland vs. Hernandez en UFC Fight Night 267?

UFC Fight Night 267 se celebra este sábado 21 de febrero a partir de los siguientes horarios en Chile:

Cartelera preliminar: Desde las 19:00 horas.

Cartelera estelar: Desde las 22:00 horas.

La pelea estelar, en tanto, no comenzará antes de las 00:30 horas de la madrugada.

Horarios de UFC Fight Night 267 en LATAM

Horario Preliminares Horario principales Países LATAM 16:00 horas 19:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas 20:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 21:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 22:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver UFC Fight Night 267 por TV y ONLINE?

Este evento de UFC no contará con transmisión por TV en Chile, ni en el resto de Latinoamérica. Así la única opción de ver UFC será de forma ONLINE y EN VIVO a través de la plataforma de streaming Paramount+ , previo pago de una suscripción mensual.

Los planes parten desde los $4.299 mensuales en Chile y puedes suscribirte en el sitio web www.paramountplus.com.

Cartelera UFC Fight Night 267

Cartelera principal

Sean Strickland vs. Anthony Hernandez: Peso mediano.

Geoff Neal vs. Uros Medic: Peso welter.

Dan Ige vs. Melquizael Costa: Peso pluma.

Serghei Spivac vs. Ante Delija: Peso pesado.

Jacobe Smith vs. Josiah Harrell: Peso welter.

Zachary Reese vs. Michel Pereira: Peso mediano.

Preliminares