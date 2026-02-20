Al volante chileno Matías Sepúlveda le bastaron 25 minutos en cancha durante la final ida de la Recopa Sudamericana para dejar su huella. Dos ocasiones claras y buen desempeño valieron el triunfo de Lanús por la cuenta mínima ante Flamengo.

La actuación del ex Universidad de Chile provocó que en redes sociales llenaran de elogios al “Tucu” y surgieran las comparaciones más locas que se les ocurran, no sólo de fanáticos del Granate, sino de periodistas deportivos e hinchas chilenos.

Insólitas comparaciones: Argentina a los pies de Sepúlveda

Una de las opiniones más llamativas las generó en la red social X el usuario @Rabellinni, quien le preguntó a un fanático chileno de la U lo siguiente: “Oiga, ¿es Robben o es Sepulveda en Lanús?“, para luego afirmar que su arribo “es todo de Pellegrino”.

Otro que se volvió loco con la actuación del chileno fue el periodista Teo Coquet, de la cadena ESPN, que en la plataforma de Elon Musk escribió “Sepúlveda entró a no ser menos que Matías Fernández en su prime“. Un post que ya tiene más de 4 mil visualizaciones.

También hubo publicaciones donde destacaban su ingreso como extremo por la derecha para “reactivar el empuje por los costados“, y no faltaron los hinchas de la U que pusieron “después de verlo jugar en Lanús, creo que lo extraño un poquito“.

Los números del “Tucu” en Argentina

Luego de llegar como refuerzo desde la U y firmar contrato hasta diciembre del 2029, Matías Sepúlveda disputó entre Copa Argentina, el Torneo de Apertura 2026 y la Recopa, un total de 82 minutos en seis juegos, donde recibió una tarjeta amarilla.

¿Cuándo es la revancha?

La definición de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo se disputará este jueves 26 de febrero desde las 21:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

