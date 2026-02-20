Mauricio Pellegrino sacó cuentas alegres luego del 1-0 que Lanús le propinó a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana. Fue un partido muy intenso en que el cuadro granate celebró la victoria gracias a un gol de cabeza del atacante Rodrigo Castillo.

Sí, el mismo ariete que brilló con luz propia ante la Universidad de Chile en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025. En este partido, el chileno Matías Sepúlveda disputó 25 minutos. Y tuvo un buen nivel, que incluyó un vistoso remate al travesaño.

Al cabo del primer duelo de la Recopa, Pellegrino dejó un mensaje que grafica a la perfección lo que pretende de su plantel. “Yo siempre digo que en el mundo del fútbol una semana eres príncipe y a veces, eres un sapo”, manifestó el Flaco. Una manera de alertar a sus pupilos.

Mauricio Pellegrino en el Estadio Nacional ante la U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y de mantener la tensión para la revancha. “Entonces esperemos tener la capacidad para estar al nivel como estuvimos acá. No perder la cabeza ni el equilibrio”, apuntó el ex DT del Romántico Viajero sobre esta expedicion al mítico estadio Maracaná.

Por suerte, Lanús recibió una ayuda en la Liga Profesional de Argentina: quedó aplazado su duelo ante Argentinos Juniors, que también debe afrontar una llave internacional. Pero ante Barcelona de Ecuador por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Pellegrino marca el camino de Lanús para la revancha ante Flamengo

Mauricio Pellegrino destacó virtudes de Lanús en esta victoria frente a Flamengo de Brasil. “A pesar de la intensidad del equipo, no nos desgastamos en cosas extra. Pusimos toda la energía en el partido”, aseguró el otrora defensor central del Barcelona de España y el Liverpool de Inglaterra.

Rodrigo Castillo celebró así ante el Mengao. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Ojalá que podamos salir de la mejor manera, como todos deseamos”, apuntó Pellegrino, quien seguramente se refiere a volver desde Río de Janeiro con otro trofeo continental para las vitrinas del Grana, aunque para eso deberá mantener el marcador global en el Maracaná.

Aquel partido se disputará el jueves 26 de febrero a contar de las 21:30 horas y se espera que el Tucu Sepúlveda pueda tener más minutos en el actual monarca de la Copa Sudamericana.

