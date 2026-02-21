Universidad Católica volvió al triunfo y de paso tomó venganza de la final de la Supercopa. La UC derrotó por 3-1 a Coquimbo Unido, por la cuarta fecha de la Liga de Primera, duelo disputado en el estadio Claro Arena.

Y la Católica vino de atrás, pues fue El Pirata el que abrió la cuenta con el gol de Alejandro Camargo en los 18′, gracias a la incapacidad de la UC de despejar un córner venido desde la izquierda.

Sin embargo, el equipo dirigido por Daniel Garnero no bajó los brazos y Justo Giani encontró el empate gracias al cabezazo de Justo Giani tras el centro de Diego Corral (34′).

ver también Colo Colo le gana vibrante partido a O’Higgins y ahora va por el Superclásico ante U de Chile

Toro goleador: doblete de Zampedri

Ya en el segundo tiempo, Cristián Cuevas metió el centro y Fernando Zampedri la peinó para mandarla al fondo de la red (48′). El gol, había sido anulado por supuesto fuera de juego, pero se validó tras la revisión en el VAR.

La UC se lo dio vuelta a Coquimbo: triunfo con doblete de Zampedri.

A los 57′ Coquimbo se quedó con uno menos por la expulsión de Juan Cornejo debido a un codazo propinado a Tomás Asta-Buruaga, en tanto el mismo Toro Zampedri marcó el segundo personal y tercero de la UC de penal (70′).

Publicidad

Publicidad

Y pudo ser mayor la goleada, pero el tanto marcado por Giani fue anulado por fuera de juego tras el remate de Fernando Zampedri que quedó botando.

ver también “No era necesario”: Buljubasich explicó por qué no quisieron el regreso de un ex U. Católica

Por la próxima fecha la Católica visitará a Ñublense, mientras Coquimbo será local contra Deportes Concepción. En la tabla La Franja trepa a la cuarta posición con 7 puntos. Coquimbo es octavo con 6 unidades.

Tabla de posiciones

Publicidad