Fernando Zampedri lleva seis años seguidos siendo el goleador del fútbol chileno. Un récord total del delantero de Universidad Católica que espera alargar, pues esta temporada comenzó con el pie derecho.

El Toro le anotó a Deportes La Serena y Deportes Concepción en el arranque del campeonato, lo que demuestra que sigue con la pólvora intacta a sus casi 38 años.

Quien le quiere competir por el cetro de máximo anotador es Javier Correa, quien en charla con Redgol tuvo palabras de elogio para su colega de la Católica.

“Fernando en ese sentido lleva seis años haciendo su trabajo de la mejor manera. Pero nosotros estamos para competir”, manifestó sobre la lucha que quiere darle al cruzado.

Correa espera competirle el título de goleador a Zampedri

Correa se ilusiona con “meterse” entre los goleadores

Agregó Correa que “estamos para seguir creciendo y si nos podemos meter ahí, nos vamos a meter”, entendiendo que su objetivo es contribuir a Colo Colo.

Por ahora el 9 del Popular lleva una anotación, la que le marcó a Everton sobre el final del partido. En el primer duelo, ante Limache, no pudo jugar debido a que estaba suspendido.

El año pasado el delantero trasandino marcó 17 goles en Colo Colo contando todas las competencias, por lo que de estar fino frente al arco es posible que pueda ser competencia para Zampedri.