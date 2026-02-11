No sólo Diego Valdés es un chileno que se erigió como figura en Vélez Sarsfield de Argentina. Y lo demostró con luz propia en la gran victoria ante Boca Juniors. También tuvo a un mediocampista surgido en Colo Colo como bastión en la zona de recuperación.

Las referencias son para Claudio Baeza, quien también tuvo un rendimiento muy destacado ante los Xeneizes. Para varios fanáticos, el Serrucho se impuso en un lugar muy complicado para prevalecer. El rival tenía a Leandro Paredes y a su último refuerzo, Santiago Ascacíbar, para ganar en esa función.

Pero no pudieron superar a Baeza, quien recibió tremendos elogios por parte de la figura que tuvo la noche ante los boquenses: Matías Pellegrini, quien le sacó máximo rédito a los dos pases-gol de Valdés para anotarle un doblete al meta Agustín Marchesín.

Baeza prevalece ante Leandro Paredes y Ascacíbar. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El zurdo atacante conversó con radio La Red y le dedicó tremenda loa al oriundo de Los Ángeles. “Baeza no sabes lo que nos putea, jajajaja. Después de los partidos nos dice que le estamos sacando años de carrera”, contó Pellegrini sobre el ex volante central del Toluca mexicano.

Matías Pellegrini elogia a Claudio Baeza, otro chileno figura en Vélez de Argentina

Claudio Baeza ha ganado relevancia como figura de Vélez Sarsfield en Argentina y ya es una suerte de indiscutido para su entrenador, Guillermo Barros Schelotto, quien vez que puede lo remarca por su capacidad de funcionar como eje de la zona media en solitario.

Claudio Baeza suma 18 partidos en la selección chilena. (Andres Pina/Photosport).

“Baeza les dice a Valdés que ‘lo que me están haciendo correr’, obviamente lo hace cagándose de la risa”, comentó Matías Pellegrini, quien en su currículum registra pasos por Estudiantes de La Plata y el Inter Miami de Estados Unidos, donde también estuvo en New York City. De aquel club arribó a Vélez.

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Barros Schelotto afina detalles para jugar este viernes 13 de febrero en condición de visitante contra Defensa y Justicia a contar de las 18 horas.

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield lidera la tabla de posiciones en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026 al cabo de cuatro partidos.

