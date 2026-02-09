De todos los colores. Así fueron los elogios que recibió el volante chileno Diego Valdés, luego de su actuación en la victoria que su equipo, Vélez Sarsfield, consiguió por 2-1 ante Boca Juniors, donde reconocidas personalidades del periodismo argentino lo aplauden.

Desde su entrenador Guillermo Barros Schelotto, hasta los principales medios de comunicación trasandinos elogiaron el desempeño del ’10’ este domingo, donde aportó con dos importantes asistencias para la victoria ante el cuadro xeneize.

Una de las voces más respetadas al otro lado de la Cordillera es la del relator Pablo Giralt, que narra los partidos de la selección Argentina por TV, y que utilizó su cuenta de X para rendir pleitesía a Diego Valdés.

ver también La espectacular jugada maradoniana de Diego Valdés que dejó locos a los argentinos

El potente elogio de Pablo Giralt a Diego Valdés

Lo primero que escribió el narrador fue “dos asistencias y manejo total de los tiempos por parte de Diego Valdés, para un triunfazo ante Boca Juniors“, para luego cerrar el posteo con la siguiente frase “qué bien que juega el 10 de Vélez“.

La reacción de Pablo Giralt hacia el chileno se hizo viral, con más de 60 mil visualizaciones en la red social, con dos mil “likes” y una treintena de comentarios, la mayoría de ellos sumándose a los elogios hacia el creativo.

“Lo que jugó ayer, por favor. Fue un recital del fútbol”, “este es un crack” o “estando sano es sin exagerar de los mejores 5 de América como número 10”, fueron parte de los mensajes a esta publicación, aunque no faltaron los chilenos que le recuerdan su mal paso por la Selección. Siempre dando la nota.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números del chileno en Argentina

En los cuatro encuentros del Torneo de Apertura 2026 que disputó Vélez Sarsfield, Diego Valdés jugó 240 minutos, donde repartió dos asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la quinta fecha del fútbol argentino, el “Fortín” visitará a Defensa y Justicia en la localidad bonaerense de Florencio Varela, el próximo viernes 13 de febrero desde las 22:15 horas.

Publicidad