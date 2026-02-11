Vélez Sarsfield logró dar el batacazo en el Estadio José Amalfitani y superó a Boca Juniors por 2-1. Por lo que ahora el elenco del Fortín se ubica primero en el grupo A del torneo trasandino.

El triunfo ante el xeneize contó con la gran presentación de Diego Valdés. El seleccionado nacional fue determinante y entregó dos asistencias a Matías Pellegrini quien marcó doblete y fue elegido como uno de las figuras de la fecha.

Sin embargo, el delantero de 25 años confesó que tuvo que pedirle disculpas al ex América por “comilón”. Es que el goleador quiso su triplete y llevarse la pelota a la casa. Pero su olfato goleador le falló y terminó fallando una ocasión clara pese a que Valdés estaba solo frente al arco.

“La alegría es inexplicable. Más porque es Boca”, expresó de entrada el delantero a ESPN. El triunfo de Vélez fue uno de los más comentados en la fecha. Pero tras ello, hizo su mea culpa y explicó la jugada con Diego Valdés.

¿Qué pasó con Diego Valdés?

“Él (Diego Valdés) me lo dijo después del partido. Me mandó el video de la jugada donde no se la dí. No había más que agregar”, confesó Matías Pellegrini sobre la ocasión que se registró en el minuto 65 y que pudo ser el 3-0 sobre Boca. Su error después significó que con el descuento el visitante estuviera cerca del empate en los minutos finales.

Incluso Valdés fue sustituido en el cierre para asegurar el resultado. Lo que molestó el doble al chileno que tuvo la chance de cerrar el partido mucho antes. “Cuando pare la pelota me fui decidido a definir y ni vi que pasaba por el costado. Se la pude dar, pero en mi cabeza estaba la definición. Después de ver el video, debo reconocer que fui muy egoísta”, acusó el delantero trasandino.

Por lo que lo primero que hizo en el retorno a los entrenamientos fue pedirle disculpas a su compañero. Incluso reconoció que será más solidario con sus colegas en los próximos partidos. Así las cosas, Vélez quiere mantener la racha de triunfos y este viernes 13 visitará a Defensa y Justicia de Emiliano Amor.

