Pronósticos Everton vs Huachipato: ¿fin de la sequía ruletera o nuevo golpe acerero?

Everton y Huachipato abrirán la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 este viernes, a las 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán. Los Ruleteros intentarán sumar sus primeras unidades en el certamen, ya que cayeron en sus dos compromisos ante Colo Colo y Unión La Calera.
Los Acereros, en cambio, vienen de vencer por 2-1 a Universidad de Chile y, aunque buscarán sumar de a tres nuevamente, tienen la mente puesta en su primer desafío ante Carabobo por la segunda fase de Libertadores, programado para mitad de semana.
En la previa del partido, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.
Pronósticos para apostar en Everton vs Huachipato
|Doble oportunidad: Empate o Huachipato + Total de goles: Más de 0.5
|1.90
|Anotará en cualquier momento: Maximiliano Gutiérrez
|4.00
|Tiros de esquina de Everton: Menos de 6.5 + Tiros de esquina: Más de 3.5
|1.95
Everton busca cortar su mala racha ante un Huachipato difícil de vencer
Everton acumula dos derrotas en el Campeonato Nacional 2026 y ya suma cinco compromisos oficiales sin triunfos. En todos esos encuentros hubo goles.
Huachipato, en cambio, pese a haber perdido en la primera jornada, solo cayó en uno de sus últimos ocho partidos de liga. En ese tramo, solo en uno de esos duelos no hubo goles.
Doble oportunidad: Empate o Huachipato + Total de goles: Más de 0.5 – 1.90 en bet365
Maximiliano Gutiérrez, potencia y velocidad al servicio del gol
Maximiliano Gutiérrez es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol chileno, gracias a su potencia y velocidad. El delantero de 21 años viene de anotar un gol ante Universidad de Chile.
Anotará en cualquier momento: Maximiliano Gutiérrez – 4.00 en bet365
Los córners entre Everton y Huachipato
En sus dos compromisos, los Ruleteros tuvieron menos de siete córners a favor. En cambio, los Acereros ejecutaron más de tres tiros desde la esquina en sus dos cotejos en esta liga.
Tiros de esquina de Everton: Menos de 6.5 + Tiros de esquina: Más de 3.5 – 1.95 en bet365
Cuotas en Everton vs Huachipato
- Gana Everton – 2.15 en bet365
- Empate – 3.25 en bet365
- Gana Huachipato – 3.30 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Historial de Everton vs Huachipato: últimos partidos
- Everton 4-1 Huachipato (Campeonato Nacional 2025)
- Huachipato 4-0 Everton (Campeonato Nacional 2025)
- Everton 1-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2024)
- Huachipato 1-0 Everton (Campeonato Nacional 2024)
- Everton 1-2 Huachipato (Campeonato Nacional 2023)