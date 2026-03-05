Un duro mazazo recibió este jueves Coquimbo Unido con uno de sus refuerzos estrella, ya que el TAS resolvió que Rodrigo Holgado, quien regresó en este mercado a la institución, deberá esperar hasta septiembre para volver a jugar por el conocido caso de falsificación de documentos familiares para representar a la selección de Malasia.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los actuales campeones, quienes esperaban contar con el delantero mientras se desarrollaba la investigación. Ante esto, el mismo abogado que informó la noticia, Marcelo Bee Sellares, dio a conocer que Holgado podría abandonar tempranamente el barco pirata, considerando que actualmente se encuentra cedido desde América de Cali.

No obstante, Coquimbo rompió el silencio y salió a aclarar el panorama, entregando su postura sobre la situación del atacante.

Coquimbo Unido respalda a Holgado

Durante esta jornada, Pablo Morales y Hernán Caputto hablaron con la prensa y se refirieron a la resolución del TAS, entregando detalles de lo que viene para el delantero.

De acuerdo al medio regional MiRadioLS, Morales aseguró que “este es un duro golpe deportivo”, pero destacó que “Rodrigo es un tremendo jugador, miramos con buenos ojos que se le permita seguir entrenando”. Además, abordó los rumores sobre una posible salida del futbolista y fue claro: “Se le ha indicado que Coquimbo es su casa y el jugador va a seguir vinculado al club, para que vuelva en las mejores condiciones posibles”.

El dirigente también explicó que el fallo se dio dentro de los plazos legales establecidos, aunque recalcó que finalmente “se resolvió en muy corto tiempo”. En esa línea, insistió en que el fichaje del delantero “era un riesgo, pero lo volveríamos a correr, porque Rodrigo ha hecho mucho por esta institución”.

Por su parte, Caputto también abordó la situación y reconoció el impacto que genera en el plantel. “Rodrigo es un jugador muy querido, no es algo grato y lo conversamos. La persona está por sobre cualquier tema”, señaló el entrenador.

Finalmente, el ex DT de Universidad de Chile y La Roja valoró la posibilidad de seguir contando con Holgado en el día a día del equipo: “Estando con nosotros es fantástico. Para este partido lo teníamos presente y era muy bueno para la planificación, pero debemos adaptarnos y mi labor es volver a la senda de triunfos”.

