Colo Colo ya conoce la programación de sus próximos desafíos en la nueva Copa de la Liga de Chile, cuyo ganador irá a Copa Libertadores. Tendrá dos partidos con poco descanso que marcarán su inicio en el certamen y su lucha por sumar puntos desde temprano.

El primer desafío será el 21 de marzo, cuando el Cacique reciba a Coquimbo Unido a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. El cuadro albo buscará hacerse fuerte como local y comenzar sumando de a tres.

ver también Valdivia repasa a Javier Correa por su actitud en Colo Colo: “Incomodarse por las críticas…”

Luego, deberá trasladarse rápidamente a la región del Biobío para su segundo compromiso. El 24 de marzo visitará a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo desde las 20:30 horas.

La seguidilla de partidos será una prueba importante para el plantel albo, que deberá rotar piezas y mantener el ritmo competitivo en un arranque de torneo que exige regularidad para pelear en la parte alta de la tabla.

Colo Colo perdió 1-0 en su último encuentro contra Coquimbo Unido. El partido fue por la Liga de Primera

Más clásicos y sin interrupciones

El aumento de torneos también traerá más clásicos y encuentros decisivos, con el objetivo de mantener el interés de los hinchas durante toda la temporada. Además, de evitar largos periodos sin fútbol oficial.

Publicidad

Publicidad

ver también El sueño de Ian Garguez al eliminar a U de Chile: “Gol de la clasificación en el último minuto”

El nuevo esquema de competencia también contempla una mejor coordinación en la programación de partidos, horarios y utilización de estadios. Trabajando en conjunto con la ANFP y las autoridades para facilitar eventuales reprogramaciones.

Por otro lado, se definirá un nuevo mecanismo para determinar el cupo a torneos internacionales del famosos Chile 4. Lo que aumentará la competencia en la recta final de la temporada, con más partidos en disputa.

Resumen:

Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido el 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

El 24 de marzo a las 20:30 horas el Cacique visitará a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa.

El torneo definirá un nuevo mecanismo para asignar el cupo de Chile 4 a copa internacional.