Un héroe inesperado tuvo el encuentro entre Universidad de Chile y Palestino. Se trata de Ian Garguez, defensor del cuadro árabe que marcó el gol del triunfo en la última jugada del partido en Copa Sudamericana.

El futbolista, que el año pasado se afianzó como titular en el Tino y además jugó el Mundial Sub 20, mostró su emoción tras conseguir el agónico tanto.

“Estoy muy feliz, ahora a celebrar con los compañeros. Contento de haber podido hacer el gol de la clasificación y al último minuto”, señaló tras una jornada que no olvidará.

Destacó luego que “sabíamos que iba a ser un partido duro. Ellos son fuertes de local, pero se nos dio la clasificación”.

Incluso destacó que confía mucho en el trabajo que hace Cristián Muñoz en la banca. “Nosotros felices por el cuerpo técnico, tuvimos un comienzo difícil pero ahora se nos están dando los resultados”, manifestó.

La admiración de Garguez por los jugadores de Colo Colo

Ian Garguez se sometió el año pasado a un cuestionario de preguntas rápidas donde dejó en evidencia la admiración que tiene por los jugadores de Colo Colo.

En primer lugar, prefirió a Esteban Paredes por sobre goleadores históricos del fútbol chileno como Eduardo Vargas, Marcelo Salas o Iván Zamorano.

De hecho el único futbolista al que puso por encima de Paredes fue Arturo Vidal, a quien luego escogió por encima de otra estrella como Alexis Sánchez.

