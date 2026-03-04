Se habló mucho, pero Damián Pizarro tapó bocas este martes por la noche con su gran debut en Racing. El delantero pasó de no ir citado a ser titular y entregar una espectacular asistencia para el triunfo de la Academia.

El chileno no aparecía en las convocatorias del cuadro argentino y se especuló mucho sobre su situación. Pero ante la lesión de Adrián Martínez, Gustavo Costas recurrió a él, lo puso de titular ante Atlético Tucumán este martes por la noche en Argentina y el ex Colo Colo respondió.

A los 35′, cuando todo seguía sin goles, Damián Pizarro sacó un vistoso taco para asistir a Duván Vergara y que marcara el 1-0. La Academia terminó ganando 3-0 y el chileno llenándose de elogios.

Diario Olé lo calificó entre los mejores del partido. “Buen debut. Con el revés del pie derecho le dio una gran asistencia a Vergara en el 1-0. Mostró movimientos interesantes de espalda“, dijeron.

“Dejó buenas sensaciones”: La prensa argentina reacciona al debut de Damián Pizarro

Por su lado, TyC Sports le dedicó una nota entera al delantero formado en Colo Colo. “El curioso caso de Damián Pizarro: no iba ni al banco, fue titular y dio una espectacular asistencia en Racing“, titularon.

“El atacante tuvo una intervención clave a los 35 minutos. Recibió la pelota y resolvió de taco para una espectacular asistencia a Duván Vergara, quien encaró y definió para su golazo para el 1-0 a favor de la Academia”, sumaron.

Por su lado, el sitio Racing de Alma también lo puso entre los mejores. “Buena presentación. Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien“, valoraron.

“Gran pase de primera a Vergara para asistirlo en el 1-0. Una buena presentación del chileno en su debut absoluto con la camiseta de la Academia. Está claro que todavía le falta ritmo, pero dejó buenas sensaciones“, destacaron.

