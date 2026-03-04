U. de Chile disputa su partido más importante del año hasta ahora. Este miércoles 4 de marzo, se juega la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana enfrentando a Palestino.

Azules y árabes se encontrarán a las 21:30 horas en un partido único en el Estadio Nacional, donde no habrá hinchas. El Bulla aún cumple la sanción de Conmebol tras los incidentes del año pasado.

La presión es alta: en solo 90 minutos, definirán quién entra al torneo y tendrá competencia internacional durante la temporada. No solo eso. Además, ambos equipos se juegan un importante ingreso en este 2026.

Y es que la clasificación asegura un premio base de 900 mil dólares, según las bases de la Conmebol. Luego, hay más dinero en disputa: 300 mil dólares por cada partido ganado en fase de grupos, y más si sigue avanzando.

U. de Chile y Palestino chocan este miércoles a las 21:30 horas | Photosport

U. de Chile vs Palestino en la Copa Sudamericana

Para este partido, U. de Chile no cuenta con Matías Zaldivia, quien viene de anotar en el Superclásico, por una suspensión. Este miércoles, su reemplazo será el venezolano Bianneider Tamayo.

Con esto, la U formará contra los árabes con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Bianneider Tamayo; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

