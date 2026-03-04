Una mala noticia sufrió Colo Colo femenino, pues la mediocampista paraguaya Dahiana Bogarín sufrió una grave lesión representando a su selección.

Ella misma dio indicios del complejo escenario que estaba viviendo en sus redes sociales, al señalar “toca darme una pausa a todo y levantarse una vez más“.

Una alarma que confirmó instantes después, pues los exámenes arrojaron que sufre un corte de ligamento en una de sus rodillas.

“Como todos saben, se confirma la lesión que temía, la rotura de LCA (ligamento cruzado anterior)”, manifestó al dar a conocer la noticia.

El mensaje de Bogarín

Agregó que “es difícil asimilar todo“, aunque confía en volver más fuerte. “De esto se trata el fútbol. Nos vemos pronto en las canchas. Una pausa y volvemos”, detalló.

Bogarín estará fuera hasta el segundo semestre

La recuperación de este tipo de lesiones es sobre los seis meses, por lo que recién puede pensar en volver a competir en septiembre de este año si todo marcha viento en popa.

Lo positivo es que puede recuperarse para disputar la Copa Libertadores Femenina, que este año se disputará la segunda quincena de octubre.

El lugar en el que se disputará el torneo es Ecuador, por lo que Bogarín tendrá un objetivo bastante importante para ponerle mucha fuerza a la recuperación tras pasar por el quirófano.

