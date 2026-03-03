Colo Colo cayó en el Superclásico 199, que la U de Chile se llevó gracias a un exiguo 1-0. La celebración se desató por un gol de Matías Zaldivia, quien aprovechó un pivoteo de Juan Martín Lucero y un despeje fallido de Álvaro Madrid para silenciar el estadio Monumental.

Si bien quedaban 20 minutos para el final del partido cuando anotó el “22” de los azules, los albos fueron incapaces de vulnerar la portería defendida por Gabriel Castellón. De hecho, el Flaco ahogó un remate de Lautaro Pastrán que parecía tener destino de red.

Ya con esa derrota más digerida, este icónico goleador que tuvo el Cacique repasó una decisión clave de Fernando Ortiz: el entrenador argentino determinó una dupla de centrodelantero compuesta por Javier Correa y su compatriota argentino Maximiliano Romero.

Maxi Romero inquietó a Castellón con este remate, mucho más que el nulo aporte de Correa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, el ex O’Higgins estuvo muy cargado a la banda, toda vez que Correa fue el eje inofensivo del ataque. “La opción de jugar con doble 9, sí, tiene jugadores para eso. Me parece que el día del clásico se les veía muy lejos a ambos, uno del otro”, apuntó en Cooperativa Deportes Carlos Muñoz, uno que supo marcarle al Bulla.

Lo hizo en 2012 con un golazo a Johnny Herrera que sirvió para frenar al Romántico Viajero que entonces dirigía Jorge Sampaoli. Fue el partido que permitió la imborrable frase de Omar Labruna. “Les dije, huevones, se acabó la moda”, vociferó el DT colocolino en los pasillos de Pedrero.

Publicidad

Publicidad

El remate de Carlos Muñoz que sentenció aquel clásico a favor de los albos por 1-0. (Andres Pina/Photosport).

El ariete surgido en las inferiores de Santiago Wanderers profundizó su opinión. “A Romero lo vimos más preocupado de seguir a (Marcelo) Morales y cuando se recuperaba el balón, Correa quedaba muy aislado del resto de sus compañeros”, describió Carlitos Muñoz.

No contento con quedar muy solo, Correa quería hacer todas las jugadas como si fuera la reencarnación de Ronaldo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Fiel a su tónica en Colo Colo: el nefasto rendimiento de Javier Correa en el Superclásico vs U de Chile

Carlos Muñoz aconseja a Ortiz para recomponer a Colo Colo tras perder vs U de Chile

De todas maneras, Carlos Muñoz cree que el DT de Colo Colo tiene cómo arreglar esos detalles que percibió ante la U de Chile. “Hay que ajustar esas piezas si quiere jugar con dos arriba o definitivamente decidir por el que esté mejor”, recomendó el experimentado goleador, quien busca club.

Tano Ortiz debe definir si Romero y Correa seguirán juntos como titulares. (Andres Pina/Photosport).

Es decir, para él es Romero o Correa en la alineación. Difícilmente ambos. “Uno de los esquemas donde Colo Colo se ve mejor es con dos punteros desequilibrantes bien abiertos para abrir las defensas que normalmente se cierran en el Monumental”, lanzó Muñoz.

Publicidad

Publicidad

Para esa función asoman Leandro Hernández y Francisco Marchant, quienes tuvieron minutos en el segundo tiempo del Superclásico. También aparece como alternativa Lautaro Pastrán, uno de los últimos refuerzos en arribar a Pedrero para disputar la campaña 2026.

Francisco Marchant enfrenta la marca de Charles Aránguiz en el Superclásico 199. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, Ortiz tiene chances de levantar la cabeza nuevamente y retomar el camino victorioso. Este sábado 7 de marzo, Colo Colo visitará al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida a contar de las 18 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Basaure señala detalle clave en gol que definió el clásico entre Colo Colo y U de Chile: “A Lucero…”

Revisa el compacto del triunfo azul en el Superclásico 199

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma 9 puntos al cabo de cinco partidos y sigue cerca de los líderes en la tabla de la Liga de Primera 2026.

Publicidad