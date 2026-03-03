Universidad de Chile se quedó con un nuevo Superclásico ante Colo Colo, en un partido que dio mucho que hablar. Matías Zaldivia y Javier Correa vivieron un dielo aparte.

El Romántico Viajero se impuso por la mínima en el Estadio Monumental, con anotación del mencionado Zaldivia. Si bien el encuentro no destacó por su buen juego ni muchas llegadas, sí contó el picante acostumbrado en este tipo de choques.

La disputa entre Zaldivia y Correa

Matías Zaldivia es un jugador que llegó con mucha polémica a Universidad de Chile por su pasado albo, pero quién lo diría que se terminaría transformando en uno de los referentes del Romántico Viajero. Desde su arribo, los Azules comenzaron a recordar lo que era ganar Superclásicos.

Javier Correa todavía espera su consolidación definitiva en Colo Colo. Pese a sus buenas condiciones, ha protagonizado más de alguna polémica con frases y celebraciones fuera de lugar. Ante el Bulla otra vez mostró su carácter temperamental.

Correa había quedado en el ojo del huracán cuando debió ser expulsado en el Superclásico del 2025 ante la U por un codazo al propio Zaldivia. Al parecer el defensa de 35 años le anotó la patente y ahora le cobró por los daños de aquella vez.

Resulta que cuando se jugaba el primer tiempo del último duelo entre Colo Colo y la U, Zaldivia fue fuerte a un balón sobre Correa y el juez Cristián Garay sancionó falta. El delantero se quedó esperando que el central lo levante, pero este le dejó la mano estirada.

Javier Correa se molestó por la actitud del jugador de Universidad de Chile y comenzó a insultarlo, además de hacerle gestos con el estadio. Zaldivia volvió a la escena y lo encaró. Al parecer entre ambos futbolistas ha nacido una enemistad, habrá que esperar hasta un nuevo Superclásico para saber cómo sigue la historia.