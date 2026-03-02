Universidad de Chile sigue la celebración por el triunfo por 1-0 ante Colo Colo, en el Superclásico jugado en la jornada del domingo en el estadio Monumental, con gol de Matías Zaldivia.

El ex jugador del cuadro albo celebró con todo, en una forma de desahogo, pero este tanto también significó algo importante en la historia del cuadro bullanguero.

Así se lo hizo notar Diego Rivarola en sus redes sociales, quien le dio la bienvenida al defensor nacionalizado chileno, a un selecto grupo de jugadores de la U.

Dejando en el pasado sus años en Colo Colo, Zaldivia ahora se mete en la historia de la U, pasando a integrar la lista de jugadores que convirtieron en el estadio Monumental.

Matías Zaldivia se sigue metiendo en la historia de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Zaldivia se mete como ídolo de U de Chile?

Fue Diego Rivarola quien aprovechó sus redes sociales para abrir las puertas del olimpo bullanguero a Matías Zaldivia, en el selecto grupo de jugadores que han marcado para Universidad de Chile en Macul.

Una lista que lidera el mismo delantero argentino con tres anotaciones, donde también aparecen Rodrigo Barrera, Pedro González, Flavio Maestri, Sebastián Pinto, Charles Aránguiz, entre otros.

“Bienvenido Mati Zaldivia”, escribió Rivarola sobre la estadística que ahora incluye al defensor de los azules, en algo que también fue replicado en sus plataformas digitales del gran héroe del Superclásico 199.

Revisa la foto:

