Las sonrisas volvieron a las huestes de Universidad de Chile, luego de la segunda victoria como visita ante Colo Coloen el Estadio Monumental en tres años, para sumar su primer triunfo de la temporada 2026. Pero no todo fue felicidad.

Es que el árbitro de este duelo, Cristián Garay, consignó en su informe que los azules incurrieron en dos faltas a las Bases del Campeonato Nacional. Curiosamente, ninguna de ellas la cometió algún futbolista que vio acción el domingo en Macul.

Dura denuncia de Garay contra U de Chile tras Superclásico

En la sección “Incidencias” del reporte referil, específicamente en el ítem “Otras Observaciones”, el juez internacional explica que hubo un dirigente de Azul Azul que ingresó a la cancha del Monumental sin autorización previa durante el tramo final del encuentro.

“Ignacio Asenjo, gerente general de U de Chile, se mantiene en la zona de ingreso al túnel (zona de exclusión) durante los últimos cinco minutos del partido, incumpliendo con el artículo 56 de las Bases del Campeonato Nacional”, escribió Garay.

No fue lo único, pues el árbitro reveló que “al finalizar el partido, cuatro jugadores de U. de Chile que no estaban en la planilla de alineación ingresan y permanecen en el campo de juego sin autorización para ello. Esto sucede antes de los 15 minutos que indican el artículo 56 de las Bases”.

Tales situaciones deberán ser explicadas por la institución ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que les citará para entregar sus descargos, y tras los mismos tomará una decisión, que habitualmente consta de importantes multas económicas.

