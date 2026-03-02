Francisco Meneghini respira tranquilo después de semanas muy complicadas al mando de la U de Chile. Este domingo el Romántico Viajero derrotó por la cuenta mínima en el Superclásico, el que le permite una alegría especial ante Colo Colo.

Paqui había estado más que cuestionado en la banca del elenco estudiantil y se jugaba más que los tres puntos contra el Cacique. La victoria le ayuda a escalar en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, pero al DT también a mantener un particular invicto.

Y es que desde hace ya varios años que el estratega no sabe de derrotas frente al Eterno Campeón en el Estadio Monumental. Una estadística que sorprende y que lo eleva casi como un verdugo del archirrival.

Francisco Meneghini estira su “invicto” ante Colo Colo en el Monumental

El Superclásico le permitió a Francisco Meneghini recibir un tanque de oxígeno en medio de su crisis en la U. El DT logró salir a flote y se quedó con el Superclásico ante un Colo Colo al que ya tiene prácticamente de casero.

Francisco Meneghini aumentó su invicto ante Colo Colo en el Monumental luego de ganar el Superclásico con la U. Foto: Photosport.

El entrenador mantiene un no menor invicto ante el Cacique en el Estadio Monumental. Con la victoria de este fin de semana estiró a cuatro años sin saber de derrotas en la Ruca, algo que no muchos técnicos pueden decir.

Antes del Bulla, el DT ganó con O’Higgins en la temporada pasada, también por un 0 a 1. Este resultado terminó dejando a Colo Colo sin opciones de meterse en la Copa Sudamericana, un golpe letal para un equipo que se armó en 2025 para pelear a nivel internacional.

Si bien en 2024 no estuvo en nuestro país, en 2023 también pudo llevarse un punto contra el Cacique. Ese año fue junto a Everton que lograron amargarle la fiesta al Eterno Campeón con un empate por 1 a 1.

Para encontrar la última derrota que sufrió en la Ruca hay que volver al año 2022. Fue también con los Ruleteros que en aquella jornada cayó por 2 a 0 con goles de Alexander Oroz y Juan Martín Lucero.

Francisco Meneghini vuelve a celebrar y estira su buena racha contra Colo Colo en el Estadio Monumental. Paqui respira en la U y se llena de confianza para enfrentar la llave por Copa Sudamericana ante Palestino este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas, donde espera afirmarse en la banca azul.

Así queda la tabla del torneo tras el Superclásico entre Colo Colo y la U

En resumen, Francisco Meneghini tiene de casero a Colo Colo por…

Respiro en medio de la crisis: La victoria 0-1 ante Colo Colo actúa como un “tanque de oxígeno” para Francisco Meneghini , quien llegaba al Monumental pendiendo de un hilo. Este triunfo no solo saca a la U de la zona baja, sino que ratifica al técnico en su cargo justo antes del debut en Copa Sudamericana.

La victoria 0-1 ante Colo Colo actúa como un “tanque de oxígeno” para , quien llegaba al Monumental pendiendo de un hilo. Este triunfo no solo saca a la U de la zona baja, sino que ratifica al técnico en su cargo justo antes del debut en Copa Sudamericana. El “verdugo” del Monumental: “Paqui” consolidó una estadística sorprendente: suma cuatro años sin perder en el Estadio Monumental . Desde 2022 a la fecha, dirigiendo a Everton, O’Higgins y ahora a la U, ha logrado rescatar puntos o victorias en Macul, transformándose en un estratega que le tiene “tomada la mano” al reducto albo.

“Paqui” consolidó una estadística sorprendente: suma . Desde 2022 a la fecha, dirigiendo a Everton, O’Higgins y ahora a la U, ha logrado rescatar puntos o victorias en Macul, transformándose en un estratega que le tiene “tomada la mano” al reducto albo. Antecedentes que duelen en el Cacique: El texto destaca que Meneghini ya había amargado a Colo Colo recientemente; en 2025, al mando de O’Higgins, venció por el mismo marcador (0-1), resultado que dejó al equipo de Pedrero fuera de competencias internacionales, sumando otro hito a su racha invicta en la “Ruca”.

