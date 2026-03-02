Es tendencia:
El inesperado trueque que sacaría a Benja Kuscevic de Fortaleza: Llegaría a histórico club

Desde Brasil revelan que el jugador chileno podría quedarse en la Primera División de Brasil gracias a un inesperado trueque.

Por Andrea Petersen

El jugador chileno daría el salto a otro equipo de Brasil.
© Getty ImagesEl jugador chileno daría el salto a otro equipo de Brasil.

Benjamín Kuscevic sonó con fuerza en distintos equipos durante este mercado de fichajes, pero con el paso de las semanas nada fue confirmado y el ex Universidad Católica siguió siendo parte del plantel de Fortaleza.

Fortaleza descendió el 2025 tras una compleja temporada y ahora disputará el ascenso en el Brasileirao B.

Sin embargo, según revelan medios del país, el jugador chileno se quedará jugando en la máxima categoría brasilera, ya que hay un club que busca sellar su fichaje.

El trueque que dejaría a Benja Kuscevic jugando en el Brasileirao

El medio Diario do Nordeste, el jugador suena con fuerza para llegar al Atlético Paranaense, en donde llegaría en una transferencia a cambio del delantero uruguayo Gonzalo Mastriani, quien mantiene conversación con Fortaleza.

Según revela el medio, Paranaense quiere fichar a un defensor y calzaría justo con el deseo de Fortaleza de quedarse con Mastriani, por lo que Kuscevic se iría como opción de pago, considerando que el jugador tiene contrato hasta finales del 2028 con el equipo.

¡Golpe de mercado! Figura de U Católica está a un paso de dar el salto a gigante de Brasil

¡Golpe de mercado! Figura de U Católica está a un paso de dar el salto a gigante de Brasil

Las posibilidades de que el defensor chileno se vaya de Fortaleza parecen elevarse en los últimos días, debido a que ha sido citado a un puñado de partidos de la Copa do Brasil y el Campeonato Cearense.

Ante esto, es probable que el jugador busque su salida para sumar más continuidad.

En síntesis:

  • Benjamín Kuscevic dejaría Fortaleza para fichar por Atlético Paranaense en la máxima categoría.
  • El traspaso se concretaría mediante un trueque por el delantero uruguayo Gonzalo Mastriani.
  • El defensa chileno mantiene contrato vigente con Fortaleza hasta finales del año 2028.
