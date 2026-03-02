Benjamín Kuscevic sonó con fuerza en distintos equipos durante este mercado de fichajes, pero con el paso de las semanas nada fue confirmado y el ex Universidad Católica siguió siendo parte del plantel de Fortaleza.

Fortaleza descendió el 2025 tras una compleja temporada y ahora disputará el ascenso en el Brasileirao B.

Sin embargo, según revelan medios del país, el jugador chileno se quedará jugando en la máxima categoría brasilera, ya que hay un club que busca sellar su fichaje.

El trueque que dejaría a Benja Kuscevic jugando en el Brasileirao

El medio Diario do Nordeste, el jugador suena con fuerza para llegar al Atlético Paranaense, en donde llegaría en una transferencia a cambio del delantero uruguayo Gonzalo Mastriani, quien mantiene conversación con Fortaleza.

Según revela el medio, Paranaense quiere fichar a un defensor y calzaría justo con el deseo de Fortaleza de quedarse con Mastriani, por lo que Kuscevic se iría como opción de pago, considerando que el jugador tiene contrato hasta finales del 2028 con el equipo.

Las posibilidades de que el defensor chileno se vaya de Fortaleza parecen elevarse en los últimos días, debido a que ha sido citado a un puñado de partidos de la Copa do Brasil y el Campeonato Cearense.

Ante esto, es probable que el jugador busque su salida para sumar más continuidad.

