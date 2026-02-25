Un discutible penal desató la molestia de todo O’Higgins, quienes por ahora están quedando fuera de la Copa Libertadores en la llave contra Bahía de Brasil.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio no comenzaron de buena manera el partido de vuelta, tras haber ganado por 1-0 en la ida en Rancagua. Cuando solo iban 20 segundos, Willian José adelantó al club local, poniendo todo cuesta arriba para el Capo de Provincia.

El polémico penal

Luego del tempranero gol, O’Higgins rápidamente cambió el chip y poco a poco comenzó a imponer sus términos. Tuvo un par de ocasiones para igualarlo, pero le faltó claridad en la puntada final. Luego Bahía otra vez retomó el protagonismo, aunque tampoco siendo tan peligrosos, todo hasta el final del primer tiempo.

Cuando se jugaba el minuto 43, un centro al área del Capo de Provincia se perdió sin destino y parecía que no pasaba nada, pero de forma sorpresiva el árbitro argentino Maximiliano Ramírez sancionó penal. Nadie entendía nada y los jugadores rancagüinos se abalanzaron a reclamar.

En la repetición de ESPN se puede apreciar que Alan Robledo aguanta la marca de un atacante de Bahía y este cae al suelo, pero no tiene la violencia necesaria para ser sancionado como pena máxima. Pese a los intensos reclamos chilenos, el juez argentino no cambió su decisión. Tampoco fue llamado por el VAR.

Willian José se hizo cargo del penal y si bien Omar Carabalí atajó el remate, en el rebote el ex delantero de Real Betis anotó y puso el 2-0 en los descuentos del primer tiempo. Tras la reanudación del juego, ambos equipos se vieron enredados en muchos reclamos y discusiones. Se calentó el duelo.

Con este resultado parcial, O’Higgins está quedando eliminado de la Copa Libertadores. Necesitan al menos un gol más para poder forzar la serie a los lanzamientos penales.