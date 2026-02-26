El hermoso consejo que le da un “ninguneado” campeón de América a Omar Carabalí: “Las revanchas…”

Una hermosa noche de Copa Libertadores de América tuvieron los miles de hinchas de O’Higgins, que vieron como su equipo dejaba en el suelo a un millonario equipo brasileño en el certamen continental.

El sorteo emparejó al cuadro celeste con Bahía en la Fase 2, y cuando aquello se dio, todos pensaron que el elenco chileno perdería la serie. Sin embargo, dio el golpe y venció en el estadio Fonte Nova con Omar Carabalí como estandarte.

El formado en Colo Colo tuvo su revancha, puesto que contuvo dos penales en la tanda y le dio la clasificación a O’Higgins a la Fase 3, lo que le permite seguir en instancia internacional en 2026, ya sea Libertadores o Sudamericana.

Paulo Garcés se emociona y aconseja a Omar Carabalí

Para analizar el cometido de Carabalí en RedGol hablamos con Paulo Garcés, criticado campeón de América y quien fue figura en O’Higgins. El Halcón se emocionó por lo realizado por su colega en Brasil.

“A ver… felicidad, de verdad que… primero, está defendiendo uno de los arcos que más me identifica hoy en día. Lo que pasó el fin de semana pasado (error ante Colo Colo) son accidentes de nuestro puesto, pero lamentablemente la gente no lo entiende y no lo va a entender nunca hasta que se pongan debajo de los tres palos y sientan lo que es defender un arco tan grande”, dijo de entrada Garcés.

Luego, el ex meta de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica agregó que “me pongo muy, muy feliz, muy contento. Me emocionó ver el último penal atajado porque sé lo cristiano que es Omar, sé la familia que tiene, el esfuerzo que ha hecho durante toda su carrera. Se le ha visto relegado muchas, muchas veces y hoy está siendo… desde el año pasado viene haciendo un año muy, muy bueno con O’Higgins, clasificando a un torneo internacional y hoy día pasando a la segunda fase de Copa Libertadores siendo figura en los dos partidos”.

Por último, Paulo Garcés le dio un gran consejo a Omar Carabalí, porque dijo que debe ser humilde en este buen momento en el que está pasando y debe disfrutar con tranquilidad su revancha personal.

“A la vuelta de la esquina está la revancha, pero las revanchas se tienen que tomar con altura de miras y con que siempre hay que trabajar. Te lo digo yo, que fui muy criticado durante mucho tiempo por algunos clubes y siempre me levanté al otro día, siempre me levanté siendo el primero en llegar aunque nadie quería que llegara”, confidenció.

“Saber que el trabajo premia; el trabajo, la dedicación, la constancia, la resiliencia siempre premia. Y esto es solamente trabajo de lo que ha hecho Omar toda su carrera, como te dije anteriormente, ha sido relegado muchas veces y hoy día es el actor principal de lo que está logrando O’Higgins. Y espero, Dios quiera, que siga logrando muchas más cosas”, cerró Paulo Garcés.

