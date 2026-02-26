O’Higgins vivió una jornada muy feliz en Copa Libertadores y eliminó a Bahía de la mano de Omar Carabalí. ESPN intentó mofarse del club chileno, pero terminó muy mal.

El Capo de Provincia si bien había ganado en la ida jugada en Rancagua, la ventaja era mínima. Tras caer por 2-1 en Brasil, la llave se extendió hasta los lanzamientos penales, donde los dirigidos por Lucas Bovaglio fueron más precisos para sellar su paso a la siguiente ronda.

La broma fallida de ESPN a O’Higgins

Sin dudas que la gran figura de la noche en O’Higgins fue Omar Carabalí. El arquero chileno nacido en Ecuador atajó dos penales en la definición, además de haber detenido otro remate desde los 12 pasos durante los 90 minutos. Tuvo su consagración en Salvador de Bahía.

Sin embargo, el partido de los Celestes no comenzó de buena manera. A los 20 segundos ya perdían con un gol de Willian José. Esta jugada fue usada por ESPN Argentina para burlarse del Capo de Provincia y de su arquero, pero con el resultado final las bromas terminaron siendo para el medio de comunicación.

Desde ESPN subieron el video de cuando al comenzar el duelo, Omar Carabalí hacía las típicas plegarias mirando al cielo de los jugadores creyentes. “Ojalá tenga un buen partido hoy”, escribieron con sarcasmo desde la cuenta de TikTok. “*Literalmente unos segundos después…”, agregaron, junto con el momento del gol de Bahía.

La burla del medio terminó pésimo, ya que Omar Carabalí efectivamente tuvo un muy buen partido, siendo el héroe de O’Higgins y dándole la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. La publicación envejeció mal y los hinchas chilenos no perdonaron en los comentarios.

El Capo de Provincia enfrentará al ganador de Deportes Tolima y Deportivo Táchira, con la ilusión de meterse en la fase de grupos. Al menos ya aseguraron su presencia internacional en la Copa Sudamericana. Una jornada gloriosa para los Celestes y para Carabalí.