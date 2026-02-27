Una de las grandes sorpresas que tendrá Universidad de Chile en la formación titular para el Superclásico, será el ingreso desde el primer minuto de Marcelo Morales.

El lateral tendrá su primera vez como estelar en su regreso como refuerzo a la U, esta vez para visitar nuevamente el estadio Monumental y a Colo Colo, donde tiene un gran recuerdo.

Esto, porque el “Shelo” jugó en el choque de 2024, cuando la U, liderada en ese entonces por Gustavo Álvarez, superó por 1-0 a los albos, rompiendo una mala racha de muchos años.

Por lo mismo, Paqui apuesta a la experiencia y un factor psicológico para inclinarse con la opción de Morales, cuando necesite urgentemente ganar en Macul.

Marcelo Morales sabe de ganar en el Monumental con la U. Foto: Javier Salvo/Photosport

ver también Para ganar ante Colo Colo: el increíble cambio físico de Marcelo Morales en U. de Chile

Sangre azul y memoria de triunfo: El valor incalculable de Marcelo Morales

El ingreso de Marcelo Morales en Universidad de Chile tiene tres factores clave: identidad de casa, vigencia técnica y, lo más escaso, la experiencia de saber lo que es celebrar en la casa del archirrival.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, Paqui le dio la confianza por sobre Felipe Salomoni y el juvenil Diego Vargas, por el sentido de pertenencia, además que fue parte de los malos momentos de la U, lo que ahora se refleja en el inicio del torneo.

Esto, además, porque estuvo cuando se rompió la mala racha en 2024, por lo que ya sabe lo que es ganar en el Monumental, donde luego emigró a la MLS para estar en Estados Unido.

Por último, algo no menor, Morales le da un nuevo enfoque para atacar por ese sector, siendo un protagonista que pasa a la línea de ataque que puede ser un factor sorpresa de la U.

Publicidad

Publicidad

ver también Francisco Meneghini patea el tablero: fuertes cambios en la formación de la U frente a Colo Colo

El último triunfo de la U en el Monumental:

En resumen:

Marcelo Morales será titular en la formación de la Universidad de Chile ante Colo Colo.

El lateral regresa como refuerzo y tendrá su primer partido como estelar esta temporada.

Marcelo Morales participó en la victoria azul por 1-0 en el Monumental durante el 2024.