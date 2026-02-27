Este fin de semana el Superclásico 199, donde el Estadio Monumental será el escenario de un nuevo choque entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que empieza a tomar temperatura desde Macul y que tiene a Arturo Vidal como uno de los grandes protagonistas.

El King respondió a los periodistas en conferencia de prensa respecto a las sensaciones de cara al clásico y una de las interrogantes fue como quiere que lo recuerden los hinchas.

La respuesta de Vidal de cara al Superclásico

Respecto a la interrogante sobre la huella que quiere dejar en el Cacique, Arturo respondió: “Es difícil. Me gustaría ser recordado como un jugador que salió de casa, que le ganó al mundo y que volvió no para retirarse, sino que para seguir ganando cosas con Colo Colo“.

Al ser consultado sobre si se considera una leyenda de los albos, el King sentenció: “¿Leyenda? Complicado, porque la gran parte de mi carrera la hice en Europa. Mis primeros pasos los di acá, pero el no solo el principio tiene que ser bueno, sino que también el final. Por lo mismo quiero dejar todo lo que tengo hasta que dure mi carrera acá en Colo Colo...”.

ver también Arturo Vidal analiza el mal arranque de la U antes del Superclásico: “Se ha visto que…”

En la instancia respondió sobre el actual momento de la U: “Son partidos aparte. No importa como viene el rival. Se ha visto que el más débil gana, así que no nos vamos a confiar. Sabemos que será un partido duro y difícil, pero estamos preparados. Será un partido especial”.

Enfatizando en que el objetivo de Colo Colo es conseguir un triunfo: “Es importante ganar para seguir sumando y seguir arriba. Jugamos en nuestro estadio con nuestra gente. Tenemos que dejar la vida por los tres puntos. Por como lo estamos trabajando vamos a dar todo para ganarlo (…) Esta semana ha sido especial después de venir de tres triunfos seguidos. Estoy confiado con lo que podamos hacer. Sabemos que llegamos bien para el partido de este domingo“.

Publicidad