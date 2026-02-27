Un domingo de lujo para los amantes del fútbol, porque en Chile y en el mundo están agendados varios partidazos, donde la guinda de la torta se pondrá en el estadio Monumental, con el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Los azules llegan muy presionados al partido que se jugará en la cancha David Arellano, puesto que en las cuatro fechas que va de Liga de Primera aún no ganan, por lo que Francisco Meneghini está muy cuestionado.

Paqui ya definió el once titular de la U, donde una de las grandes atracciones será la presencia de Juan Martín Lucero, quien vuelve al Monumental, pero ahora con la camiseta azul y no con la alba.

ver también Francisco Meneghini patea el tablero: fuertes cambios en la formación de la U frente a Colo Colo

Juan Martín Lucero quiere marcar su primer gol con la U

El Gato Lucero no ha marcado ningún gol con los colores del cuadro estudiantil, de hecho, tiene una mala racha larguísima sin convertir un gol, la cual se estira hasta más allá de 9 meses.

La última vez que el delantero mendocino celebró fue el lejano 10 de mayo de 2025, cuando le marcó un doblete a Juventude vistiendo los colores de Fortaleza en el Brasileirao.

Juan Martín Lucero es titular fijo en la U. Foto: U de Chile

Publicidad

Publicidad

Es decir, el domingo se cumplirán exactamente 295 días sin que Juan Martín Lucero convierta un gol, por lo que quiere romper esa mala racha el domingo ante su ex equipo, Colo Colo, en el Superclásico.

Lucero será el piloto de ataque de Universidad de Chile y hará dupla con Eduardo Vargas, en un partido que se espera clave por la Liga de Primera.

En síntesis

Juan Martín Lucero jugará el Superclásico con Universidad de Chile este domingo en el estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

El delantero mendocino cumple exactamente 295 días sin convertir un gol en partidos oficiales.

La última anotación de Lucero fue un doblete para Fortaleza el 10 de mayo de 2025.

ver también Mauricio Pinilla cierra la puerta y le pone la lápida a Meneghini si la U pierde con Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

Publicidad

Publicidad

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera