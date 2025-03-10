¿Cómo funciona el registro en Tonybet?

El Tonybet registro es la manera en la que un usuario nuevo se da de alta en la casa de apuestas y crea una nueva cuenta con la que va a poder realizar sus pronósticos deportivos y también jugar en las opciones de casino y casino en vivo disponibles en el operador. Aprende cómo crear tu cuenta y completa tu registro en la casa de apuestas.
Guía paso a paso: ¿Cómo abrir cuenta con Tonybet?
Abrir una cuenta en este operador es muy sencillo. Son apenas cuatro pasos que debes completar en el Tonybet registro para que puedas darte de alta en la casa de apuestas.
Sigue el paso a paso a continuación y crea tu cuenta de usuario nueva en Tonybet:
- Ingresa a la página web de Tonybet
- Dale clic al botón ‘Regístrate’
- Elige qué bono deseas recibir
- Rellena el formulario en los pasos 1 al 3
- Realiza tu primer depósito para empezar a apostar
Tomada de Tonybet.com
Recuerda que te puedes registrar con el código promocional Tonybet REDVIP.
Cómo registrarse con la Tonybet app
Antes que nada descarga la aplicación para celulares de Tonybet, pues lo puedes hacer en dispositivos iOS y Android.
Una vez la tengas, haz clic en el botón ‘SING UP’ y comienza el proceso del Tonybet registro:
Condiciones del registro
Cualquier persona puede crear un cuenta en Tonybet siempre y cuando cumpla con los términos y condiciones para hacerlo:
- Ser mayor de edad
- Residir en Chile
- Completar el Tonybet registro
- Verificar tu cuenta
- Contar a nombre propio con alguna cuenta bancaria o billetera electrónica
- Realizar un depósito usando un método de pago autorizado
Bono de bienvenida de Tonybet: hasta $200 mil en freebets
Luego de completar el registro utilizando el código de Tonybet REDVIP, el operador te ofrece la opción de recibir un bono de bienvenida Tonybet.
Se trata de una promoción que duplica el 100% de tu depósito por hasta $200,000 CLP en apuestas gratis (freebets).
Podrás elegir la opción de recibir esta bonificación en el momento en el que realizas tu Tonybet registro. Además, la bonificación cuenta con los siguientes términos y condiciones:
- Bono de bienvenida disponible solo para nuevos usuarios
- El usuario nuevo debe tener 18 años o más
- Depósito mínimo de $5,000 CLP
- Requisito de apuesta es de cinco veces (5x)
- Libera el bono con apuestas simples de mínimo 1.50 o combinadas de 1.70
- Apuestas combinadas deben contener mínimo tres selecciones
- Al cumplir el rollover recibirás una freebet por el valor del primer depósito
- El valor máximo de la freebet es de $200,000 CLP
Cómo apostar en Tonybet
Encuentra 27 deportes para apostar, y en total más de 30 ofertas de mercados y cuotas que incluyen los e-sports. Una oferta variada que te permite encontrar los eventos deportivos más destacados a nivel mundial.
Luego de ingresar a tu cuenta de usuario en el operador, haz clic en el apartado de apuestas deportivas. Puedes encontrar todas las opciones de pre partido así como en vivo.
Una vez identifiques el deporte, haz clic en el evento en el que quieras apostar, encontrarás todos los mercados disponibles para elegir.
Luego de ello completa el siguiente paso a paso para hacer una apuesta sencilla en Tonybet:
- Haz clic en el mercado y la cuota en la que quieres apostar
- Abre el talón de apuestas ubicado a la derecha de la web
- Confirma la jugada y la cuota
- Escribe el monto que quieres apostar
- Haz clic en realizar apuesta
Tambien puedes combinar jugadas del mismo deporte como fútbol, o incluso selecciona jugadas de varios deportes en tu apuesta combinada.
Atención al cliente
En caso de algún inconveniente con tu Tonybet registro, puedes contactar al departamento de servicio al cliente del operador.
Realiza tus consultas en la sección de ayuda de la página web de la casa de apuestas o consulta este artículo para resolver cualquier inquietud sobre como en Tonybet registrarse. Si ninguna de esas dos opciones resuelven tus preguntas, puedes optar por contactar a un agente de servicio al cliente del operador mediante el chat en vivo.
Ese es un servicio que ofrece el operador los siete días de la semana y las 24 horas de cada día.
Preguntas frecuentes Tonybet registro
Si, ingresa a la página web del operador y completa el registro con el código promocional REDVIP.
Puedes quedarte tranquilo pues en Tonybet registrarse le da a todos sus usuarios la posibilidad de realizar apuestas de manera segura y confiable, pues la casa de apuestas cuenta con las licencias y los procesos para garantizar la protección de tus datos personales.
Puede darse de alta en esta casa de apuestas cualquier usuario chileno, mayor de 18 años y residente en el país.
Para que un pago se verifique desde Tonybet debes saber que puede tardar entre 1 a 3 días hábiles en el caso de que utilices las transferencias. Mediante Skrill o Neteller se acreditan tus pagos de manera inmediata.