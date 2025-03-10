¿Cómo funciona el registro en Tonybet?

En cuatro sencillos pasos vas a poder tener una cuenta gracias al Tonybet registro. Conoce cómo abrir una cuenta en el operador y cuáles son sus beneficios.

El Tonybet registro es la manera en la que un usuario nuevo se da de alta en la casa de apuestas y crea una nueva cuenta con la que va a poder realizar sus pronósticos deportivos y también jugar en las opciones de casino y casino en vivo disponibles en el operador. Aprende cómo crear tu cuenta y completa tu registro en la casa de apuestas.

Guía paso a paso: ¿Cómo abrir cuenta con Tonybet?

Abrir una cuenta en este operador es muy sencillo. Son apenas cuatro pasos que debes completar en el Tonybet registro para que puedas darte de alta en la casa de apuestas.

Sigue el paso a paso a continuación y crea tu cuenta de usuario nueva en Tonybet:

Ingresa a la página web de Tonybet Dale clic al botón ‘Regístrate’ Elige qué bono deseas recibir Rellena el formulario en los pasos 1 al 3 Realiza tu primer depósito para empezar a apostar

Tomada de Tonybet.com



Recuerda que te puedes registrar con el código promocional Tonybet REDVIP.

Cómo registrarse con la Tonybet app

Antes que nada descarga la aplicación para celulares de Tonybet, pues lo puedes hacer en dispositivos iOS y Android.

Una vez la tengas, haz clic en el botón ‘SING UP’ y comienza el proceso del Tonybet registro:

Ingresa a la página web de Tonybet Dale clic al botón ‘Regístrate’ Elige qué bono deseas recibir Rellena el formulario en los pasos 1 al 3 Realiza tu primer depósito para empezar a apostar

Tomada de Tonybet app

Condiciones del registro

Cualquier persona puede crear un cuenta en Tonybet siempre y cuando cumpla con los términos y condiciones para hacerlo:

Ser mayor de edad

Residir en Chile

Completar el Tonybet registro

Verificar tu cuenta

Contar a nombre propio con alguna cuenta bancaria o billetera electrónica

Realizar un depósito usando un método de pago autorizado

Bono de bienvenida de Tonybet: hasta $200 mil en freebets

Luego de completar el registro utilizando el código de Tonybet REDVIP, el operador te ofrece la opción de recibir un bono de bienvenida Tonybet.

Se trata de una promoción que duplica el 100% de tu depósito por hasta $200,000 CLP en apuestas gratis (freebets).

Podrás elegir la opción de recibir esta bonificación en el momento en el que realizas tu Tonybet registro. Además, la bonificación cuenta con los siguientes términos y condiciones:

Bono de bienvenida disponible solo para nuevos usuarios

El usuario nuevo debe tener 18 años o más

Depósito mínimo de $5,000 CLP

Requisito de apuesta es de cinco veces (5x)

Libera el bono con apuestas simples de mínimo 1.50 o combinadas de 1.70

Apuestas combinadas deben contener mínimo tres selecciones

Al cumplir el rollover recibirás una freebet por el valor del primer depósito

El valor máximo de la freebet es de $200,000 CLP

Cómo apostar en Tonybet

Encuentra 27 deportes para apostar, y en total más de 30 ofertas de mercados y cuotas que incluyen los e-sports. Una oferta variada que te permite encontrar los eventos deportivos más destacados a nivel mundial.

Luego de ingresar a tu cuenta de usuario en el operador, haz clic en el apartado de apuestas deportivas. Puedes encontrar todas las opciones de pre partido así como en vivo.

Una vez identifiques el deporte, haz clic en el evento en el que quieras apostar, encontrarás todos los mercados disponibles para elegir.

Tomada de tonybet.com

Luego de ello completa el siguiente paso a paso para hacer una apuesta sencilla en Tonybet:

Haz clic en el mercado y la cuota en la que quieres apostar

Abre el talón de apuestas ubicado a la derecha de la web

Confirma la jugada y la cuota

Escribe el monto que quieres apostar

Haz clic en realizar apuesta

Tambien puedes combinar jugadas del mismo deporte como fútbol, o incluso selecciona jugadas de varios deportes en tu apuesta combinada.

Atención al cliente

En caso de algún inconveniente con tu Tonybet registro, puedes contactar al departamento de servicio al cliente del operador.

Realiza tus consultas en la sección de ayuda de la página web de la casa de apuestas o consulta este artículo para resolver cualquier inquietud sobre como en Tonybet registrarse. Si ninguna de esas dos opciones resuelven tus preguntas, puedes optar por contactar a un agente de servicio al cliente del operador mediante el chat en vivo.

Ese es un servicio que ofrece el operador los siete días de la semana y las 24 horas de cada día.

Preguntas frecuentes Tonybet registro