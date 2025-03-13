Tonybet bono de bienvenida hasta $200,000 CLP en Chile 2025

Mira todos los detalles del Tonybet bono de bienvenida, como sus términos y condiciones. Conoce, además, otras promociones.

Mira los detalles del Tonybet bono de bienvenida en esta nota. Conoce también el proceso para conseguirlo y los términos y condiciones de la oferta que ofrece el 100% el primer depósito de hasta $200,000 CLP para apuestas deportivas.

¿Qué incluye el Tonybet bono de bienvenida?

El Tonybet bono de bienvenida es una promoción que posee la casa de apuestas para atraer a nuevos jugadores. En realidad, son dos Tonybet bonos de bienvenida, uno enfocado en apuestas deportivas y otro para la sección de casino. Específicamente, estas son las promociones que posee el operador.

Actividad Tonybet bono de bienvenida Código promocional Tonybet Bono para apuestas deportivas El 100% del primer depósito de hasta $200,000 CLP. REDVIP Bono para casino Ofrece el 100% del primer depósito de hasta $200,000 CLP más 110 giros gratis. REDVIP Bono del segundo depósito El 75% de hasta $75,000 CLP más 50 giros gratis en juegos de casino. REDVIP

Cabe resaltar que el operador también posee otro bono de bienvenida de segundo depósito, pero para los juegos de casino. El detalle es que no podrás aprovechar todos los bonos de la casa de apuestas, pues son excluyentes. Esto quiere decir que solo puedes escoger entre la bonificación para deportes o las dos bonificaciones para casino.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas Tonybet

El bono de Tonybet para apuestas deportivas te brinda la posibilidad de aprovechar el 100% del primer depósito de hasta $200,000 CLP. Esta bonificación la podrás utilizar en todos los deportes disponibles en la casa de apuestas, especialmente en las competiciones más importantes de estos. Estos son los deportes disponibles:

Fútbol

Baloncesto

Tenis

Hockey

Fútbol americano

Fórmula 1

Voleibol

Billar

Rugby

Entre otros más.

Además, luego de aprovechar esta oferta, también podrás aprovechar de otras promociones que brinda el operador para los jugadores de apuestas deportivas. Solo tienes que ingresar al apartado de ‘promociones’ y dar clic a las ofertas que más te llamen la atención.

El Tonybet bono de bienvenida para los juegos de casino es casi parecida al bono para apuestas deportivas. Tonybet ofrece el 100% de $200,000 CLP, pero esta vez suma 100 giros gratis extra. Además, luego del primer depósito también puedes aprovechar la bonificación del segundo depósito que brinda el 75% de hasta $75,000 CLP más 50 giros gratis.

¿Cómo activar el Tonybet bono de bienvenida?

Para activar el bono tienes que seguir un paso a paso específico. Aunque no es complicado de seguir, es importante que no te saltes ninguna parte del proceso para que no tengas algún inconveniente al momento de completar el registro en Tonybet o reclamar cualquiera de las dos bonificaciones disponibles.

Ingresa al sitio oficial de Tonybet Chile o a la app disponible. Dale clic al botón de ‘Regístrate’ ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Elige el Tomybet bono de bienvenida que desees recibir. Completa el registro con tus datos personales, como nombre, correo electrónico, apellido, número, lugar de residencia, etc. Utiliza el código promocional Tonybet REDVIP. Crea tus datos de cuenta, como nombre de usuario y contraseña Termina el registro de la casa de apuestas y comienza a apostar.

Ten en cuenta que el operador posee una protección de datos muy sólida. Por lo tanto, no tendrás que preocuparte por algún tipo de filtración de datos personales o bancarios. Es más, puedes revisar foros sobre el funcionamiento de la casa de apuestas para asegurarte de su confiabilidad.

Términos y condiciones del bono

Los términos y condiciones también son importantes al momento de activar el Tonybet bono de bienvenida. Si es que no los tomas en cuenta, puede que pierdas todas las ganancias de tu bonificación. Aunque los ‘T&C’ están alojados en la misma plataforma, estos son los más importantes de los bonos.

Términos y condiciones del bono de deportes Tonybet

Esta oferta de la sección de apuestas deportivas es muy atractiva, pero para que la veas en tus ganancias, es importante que tomes en cuenta los siguientes ‘T&C’:

Esta promoción está disponible únicamente para nuevos jugadores que realicen su primer depósito y seleccionen esta oferta como bono de bienvenida.

Para participar, es necesario realizar un depósito mínimo de $5.000 CLP.

El monto del depósito debe apostarse cinco veces en mercados de apuestas deportivas (rollover x5).

Las cuotas mínimas requeridas son de 1,5 para apuestas simples y 1,7 para apuestas combinadas.

Una vez cumplidos los requisitos de apuesta, se otorgará un bono de apuesta gratuita equivalente al 100% del valor del primer depósito.

El monto máximo del bono de apuesta gratuita es de $200, 000 CLP.

Solo las apuestas a resultados serán consideradas para el cumplimiento del requisito de apuesta.

Para los requisitos de la promoción, solo se tomará en cuenta la primera apuesta realizada en un evento; cualquier apuesta adicional en el mismo evento no será considerada.

No se contabilizarán apuestas devueltas, canceladas, anuladas, cobradas (incluidos cobros parciales), realizadas con apuestas gratuitas ni aquellas en eventos outright, carreras de caballos, arneses o galgos.

En caso de perder el depósito inicial, será necesario realizar depósitos y apuestas adicionales para cumplir con los requisitos de la promoción.

Términos y condiciones del bono de bienvenida de casino

Así como la sección de apuestas deportivas, el casino también posee su propia bonificación, por lo tanto, también tiene sus términos y condiciones:

El bono máximo disponible en el primer depósito es de $200.000 CLP.

Los giros gratis se entregan en grupos de giros de 25 por día durante 4 días, alcanzando un total de 100 giros.

Los primeros 25 giros gratis estarán disponibles inmediatamente después de la activación exitosa del bono. Los siguientes lotes de 25 giros se acreditarán cada 24 horas durante los próximos 3 días.

Las ganancias generadas con los giros gratis deberán apostarse 50 veces (rollover) antes de poder retirarlas.

Esta promoción está sujeta a los términos y condiciones generales de aplicación aplicables.

Lo llamativo de la sección para casino es que la casa de apuestas ofrece dos bonos de bienvenida para los juegos de casino. Al igual que las bonificaciones pasadas, también posee sus propios ‘T&C’:

La cantidad máxima de bonificación en el segundo depósito es de $75,000 CLP. Por lo tanto, si se deposita la cantidad de $100,000 CLP, se comenzará a jugar con $17,000 CLP en la cuenta.

Los primeros 25 tiros gratis se acreditarán inmediatamente después del depósito. Los próximos 25 se acreditarán en 24 horas.

Las ganancias obtenidas con la ayuda de tiros gratis tienen un requisito de apuesta de 50x.

Se aplican las condiciones de bonificación.

¿Tonybet ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

No, por el momento no se encuentra habilitado el Tonybet bono sin depósito. Sin embargo, las bonificaciones de bienvenida actuales son muy llamativas para todos los nuevos jugadores de la plataforma.

Otras ofertas de Tonybet

Pese a que todavía no está habilitado el Tonybet bono sin depósito, el operador brinda diferentes promociones en ambas secciones. Además, los términos y condiciones de estas ofertas son fáciles de comprender y cumplir.

$900,000 CLP en predicciones diarias: Tienes que realizar apuestas sobre los resultados de los eventos deportivos y podrás ganar hasta $900,000 CLP. Solo tienes que aceptar los resultados.

Tienes que realizar apuestas sobre los resultados de los eventos deportivos y podrás ganar hasta $900,000 CLP. Solo tienes que aceptar los resultados. $100,000 CLP en pronósticos semanales: Si hiciste un total de apuestas de $100,000 CLP en la semana, tendrás la oportunidad de participar por la misma cantidad en la oferta acertando los resultados de distintos eventos.

Recarga de casino: Si realizas otro tipo de recarga para casino, podrás acceder a una bonificación del 50% de hasta $50,000 CLP más 50 giros a la semana. Los depósitos deben de ser de al menos $5,000 CLP los viernes.

Si realizas otro tipo de recarga para casino, podrás acceder a una bonificación del 50% de hasta $50,000 CLP más 50 giros a la semana. Los depósitos deben de ser de al menos $5,000 CLP los viernes. Premios diarios: En la sección de casino también podrás acceder a 10 mil premios diarios en torneo y caídas de premios.

Preguntas frecuentes sobre el Tonybet bono de bienvenida