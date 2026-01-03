Colo Colo inició formalmente los trabajos para la temporada 2026 con el arribo de todo su plantel a realizar los exámenes médicos de rigor, en una clínica privada de Santiago.

Comandados por Arturo Vidal los jugadores fueron llegando uno a uno para las primeras mediciones, en una agenda que ya estaba contemplada por el técnico Fernando Ortiz.

Dentro del grupo también se pudo ver a Alan Saldivia y Vicente Pizarro, dos que tienen ofertas activas para partir al extranjero, pero que, mientras se analizan sus situaciones, seguirán activos en la pretemporada alba.

Según lo estipulado, los jugadores se trasladarán a la instalaciones del Sifup en Pirque, lugar aislado escogido para realizar la parte física de los entrenamientos, hasta el 11 de enero.

Arturo Vidal llegó a la clínica para los exámenes médicos en Colo Colo. Foto: Redgol.

¿Cómo será la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo busca un nuevo comienzo, tras una temporada para el olvido en el año de su centenario, por lo ya dio el vamos a la pretemporada para el año 2026, donde sólo competirán en los torneos locales.

Por lo mismo, necesitan de una gran competencia para volver al plano internacional, de manera que ya se realizaron las pruebas físicas para medir cómo llegaron de sus vacaciones.

Arturo Vidal fue uno de los primeros en llegar a la clínica, donde Colo Colo ya tenía todo organizado para el arribo de su plantel y dar inicio a los trabajos de la pretemporada.

Hay que recordar que el final de la última temporada marcó distancia entre el King y el cuerpo técnico, lo que dará que hablar en los primeros días de los entrenamientos.

Mira el video: