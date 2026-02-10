En Colo Colo, no hay mucho margen. El Cacique viene de ganar ante Everton de Viña del Mar, en los últimos minutos, por lo que es urgente una pronta mejora en el rendimiento del club. La Liga de Primera es la prioridad.

No obstante, siempre hay cosas que destacar. Además de la aparición de los juveniles, uno que ha crecido en su rendimiento es Arturo Vidal. El King ha mostrado un nivel mejor que el año pasado, en sus primeras dos apariciones.

Más allá de eso, Vidal viene desempeñando un rol fundamental en Colo Colo. El King es un líder, aleona a los más jóvenes y da órdenes cuando sale de la cancha. Pese a ello, no porta la jineta. Pero, de que es voz de mando, no hay discusión.

ver también Llegar y llevar: los cinco jugadores libres que calzan con el perfil de los refuerzos que quiere Colo Colo

¿Qué le dijo Arturo Vidal a los juveniles en el duelo ante Everton de Viña del Mar?

Le tocó salir antes de tiempo. Arturo Vidal fue reemplazado en el duelo ante Everton de Viña del Mar, cuando el reloj marcaba los setenta minutos de juego. En su lugar entró, precisamente, una joven promesa, Leandro Hernández. Junto con él también ingresó Francisco Marchant.

Vidal, al momento de su salida, se acercó a ambos y les susurró algo al oído. Nadie sabía qué podía ser, hasta que el propio King decidió contarlo. “Uno quería seguir jugando, pero entraron los chicos y les dije que la revienten, tienen mucha calidad, hacen un año bueno y los venden“, comenzó diciendo en su cuenta de Kick.

“A los chicos les sobra para estar acá, a Marchant y el Chino los veo todos los días y han crecido. El pique de 50 metros en el gol que hizo Hernández no lo hace cualquiera. Está firme, debe seguir creciendo”, agregó el King, quien no se olvidó de dos nombres que aún no suman minutos en la Liga de Primera 2026.

Publicidad

Publicidad

“Hay dos que no han entrado, pero son bien buenos (Matías Moya y Vicente Martínez). Uno jugó en la pretemporada”, cerró Arturo Vidal, que se transforma en un verdadero ejemplo de los jóvenes talentos albos.

Arturo Vidal es un verdadero técnico detrás de Fernando Ortiz | Photosport

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Publicidad

Publicidad