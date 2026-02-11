Pronósticos Atlético de Madrid vs Barcelona: las cuotas respaldan el gran momento de Yamal y los blaugranas

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Atlético de Madrid vs Barcelona por la Copa del Rey 2025/26.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán en la semifinal de la Copa del Rey 2025/26. El partido de ida se disputará este jueves 12 de febrero, a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano. El gran favorito es el equipo de Hansi Flick, que llega como líder del torneo y con una racha de seis victorias consecutivas.

Este escenario se ve reforzado por el momento irregular de los Simeone en casa, ya que perdieron en sus dos presentaciones más recientes como locales. Además, el conjunto colchonero acumula cuatro partidos sin vencer a Barcelona y, considerando únicamente los duelos disputados en el Metropolitano, encadena cuatro derrotas consecutivas frente a los blaugranas.

Antes de que ruede el balón, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Atlético de Madrid vs Barcelona

Barcelona llega mejor a la ida de la Copa del Rey

Atlético de Madrid perdió sus dos partidos más recientes como local: cayó 2-1 ante Bodø/Glimt por la Champions League y 1-0 frente a Real Betis en LaLiga. Barcelona, en cambio, atraviesa un gran momento, con seis victorias consecutivas: dos en el torneo continental, tres en la liga y una en la Copa del Rey. Además, el conjunto blaugrana acumula tres triunfos seguidos frente al cuadro colchonero.

Lamine Yamal, en estado de gracia

Lamine Yamal atraviesa un momento brillante: suma cinco goles en sus últimos cinco partidos, tras anotar frente a Real Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete y Mallorca. Además, encadena siete encuentros consecutivos participando directamente en goles. En total, la joya blaugrana acumula 15 tantos en 30 compromisos esta temporada.

La particularidad en la estadística de córners entre Atleti y Barcelona

El enfrentamiento de ida de las semifinales de la Copa del Rey presenta una particularidad estadística respecto a los tiros de esquina. El Atlético de Madrid es el equipo que protagoniza los partidos con el mayor promedio de córners como local en la Liga, con 12,17 por encuentro. Por su parte, el Barcelona lidera la estadística como visitante, con un promedio de 12,41 saques de esquina (sumando los propios y los del rival) por compromiso.

Cuotas en Atlético de Madrid vs Barcelona

