La selección chilena comienza a planificar la fecha FIFA del mes de marzo, donde tendrá importantes compromisos amistosos ante Cabo Verde (viernes 27) y Nueva Zelanda (lunes 30).

En ese sentido, se espera que durante los próximos días se conozca la lista de citados de parte del técnico Nicolás Córdova, donde ya se han conocido las primeras sorpresas.

Según pudo confirmar la radio ADN, la nómina tendrá el regreso de Damián Pizarro, el jugador nacional que se estrenó la noche del martes en Racing con un pase gol, quien tendrá una nueva oportunidad.

“La decisión más sorpresiva que habría tomado Córdova sería el regreso de Damián Pizarro, delantero que no ha sumado minutos en Racing Club, pero a quien en La Roja buscan recuperar pensando en el futuro”, explicaron.

Damián Pizarro se apunta como sorpresa en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Brillante taco: Damián Pizarro debuta en Racing Club con una asistencia vs Atlético Tucumán

Nicolás Córdova tiene jugadores apuntados en la Roja

La lista también tendrá jugadores que militan en el fútbol chileno, donde, pese a la irregular campaña, Universidad de Chile también contará con llamados a la Roja, pero con una excepción que lo deja en duda.

Publicidad

Publicidad

“Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Agustín Arce y Lucas Assadi, pese a que este último aún se recupera de un esguince de tobillo alto”, explicaron en la información.

Eso no es todo, porque ya hay otros nombres que han sido reservados, por lo que no participarán de la Copa de La Liga, que parte en esa fecha FIFA del mes de marzo.

“Francisco Salinas, de Coquimbo Unido, repetiría respecto de la última convocatoria. En Universidad Católica, Daniel González y Vicente Bernedo también tendrían su oportunidad”, detallaron.

Publicidad

Publicidad

ver también La Roja busca cerrar el año con cuatro amistosos internacionales

En resumen:

La lista del técnico Nicolás Córdova incluye los siguientes nombres destacados: