Felipe Loyola vive el sueño de jugar en Europa. En el mercado de comienzo de año el Pisa, de la Serie A de Italia, lo compró a Independiente y pudo vivir la experiencia de debutar en el Calcio.

El problema es que el Pipe seguramente va a descender, pues su escuadra marcha con 15 unidades y está a 9 de poder salir de la zona roja. Algo que tiene muy presente.

“Es una situación compleja. Lo más importante es lo mental de saber que estamos en una situación límite”, sostuvo en charla con ESPN. “Hay que tener personalidad, ir paso a paso, el siguiente partido es el más importante”, agregó.

Pisa sufrió un cambio de DT apenas llegó a Italia y eso ha afectado. “Luego del primer partido hubo cambio de entrenador. El estilo de juego de Oscar (Hiljemark, nuevo técnico) hace participativo a los volantes, me acomoda mucho”, detalló.

Loyola jugando en Pisa contra el AC Milan

Loyola confía en la selección chilena

Loyola es uno de los referentes de la nueva selección chilena, que debe afianzarse en los próximos meses de cara a lo que será el proceso para el Mundial del 2030.

“El proceso nuevo está tomando forma, poco a poco los jugadores van ganando protagonismo en sus clubes“, manifestó con mucho optimismo para lo que será el futuro.

Señala también que “la camada nueva está buscando mejores ligas. Somos pocos en Europa, siento que el jugador chileno se puede valorizar más, tenemos que hacer buenos rendimientos para abrirle las puertas a los próximos”.

Chile jugará a fin de mes contra Nueva Zelanda y Cabo Verde, selecciones mundialistas que van a medir el nivel de los futbolistas nacionales.

