Damián Pizarro debutó en Racing y se encargó de espantar varias de las dudas que tenían en Argentina con su llegada. El chileno pasó de no ser considerado a titular, y dio una espectacular asistencia este martes.

Tras varios partidos afuera y muchas más especulaciones, el ex Colo Colo sorprendió a todos al aparecer en la formación contra Atlético Tucumán en el fútbol argentino. A los 35′, asistió a Duván Vergara para el 1-0.

Más tarde, la prensa trasandina se tuvo que tragar todos sus cuestionamientos. “Buena presentación. Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien“, fue parte de su valoración.

Gustavo Costas y el debut de Damián Pizarro en Racing: “Le falta, pero…”

Por su lado, Gustavo Costas declaró en conferencia de prensa que “lo vi bien. Yo le dije que capaz que no era para ponerlo de entrada en el partido, porque él viene sin ritmo futbolístico”.

“Pero le dije que eligiera si va al banco o de entrada, porque capaz que lo llevas al banco y ¿qué pasa después? Capaz que el partido se da de una manera y lo pones 10 o cinco minutos”, detalló.

“Le pedí que si podía, hiciera el esfuerzo, y la verdad es que entró bien. Le falta todavía, tiene que dar más, mucho más, pero para ser su primer partido y hace tanto que no jugaba, hizo las cosas correctamente“, cerró.