Emotiva historia de un talentoso jugador que la rompió en series menores y que no pudo brillar como profesional en Palestino. Se trata de Jorge Guajardo, conocido como Chupete, por su parecido con el eterno goleador.

Chupete volvió del retiro y a sus 31 años busca una nueva oportunidad en el fútbol chileno, tras el llamado de Gasparín FC, club de la Tercera B (quinta división de Chile). El jugador relata lo que fueron sus años lejos de las canchas.

“Me retiré y estuve dos años sin jugar. Tuve a mi mamá enferma igual, le dieron tres ACV, así que estuve alejado y no quería nada con la pelota. En todo este tiempo trabajé de cargador en CIC, acá en Maipú”, dijo a AS Chile.

Una carrera que prometía y el interés de los grandes

Chupete Guajardo será jugador del Gasparín FC, en la Tercera B. El delantero goleador nacido en Palestino revela sus inicios y el día en que hasta los grandes del fútbol chileno quisieron ficharlo por sus goles.

Chupete jugando por Palestino / Foto: Francisco Longa.

“En cadetes fuimos campeones durante tres años consecutivos… Estaban Paulo Díaz, Alejandro Contreras y Darío Melo, entre otros… Yo hacía dos o tres goles por partido y una vez se me acercó Carlos Caszely a hablarme, me dijo que él jugaba igual que yo en los cadetes”, explica.

Tal fue su nivel, que el ahora hombre de Gasparín contó que “me cerraron las puertas cuando era juvenil. Me buscaron Colo Colo, la U y la UC y Palestino no quiso. Pensaban que más adelante podría salir algo mejor”.

“Me faltó un poco de suerte. Me sacaba la mugre y siempre traían a alguien de afuera y tenían que ponerlo… (Ahora) tuve que dejar el trabajo, pero Gasparín me dio uno como bodeguero. ¿Mis objetivos? Creo que voy a hacer varios goles y habrá alguna llamadita de otra división”, cerró.