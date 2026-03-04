Universidad de Chile enfrenta esta noche un trascendental partido, cuando reciba a Palestino en el Estadio Nacional, por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los dirigidos por el técnico Francisco Meneghini vienen de vencer por 1-0 a Colo Colo en el Superclásico 199 en el estadio Monumental, por lo que hay una gran ambiente en la interna.

Pero fue el histórico Víctor Hugo Castañeda quien asegura que hay que dejar atrás y pensar solamente en los árabes por un cupo internacional, emulando la canción de Daddy Yankee “lo que pasó, pasó”.

“La U se preparó para esto, tiene un plantel para seguir participando a nivel internacional”, explico en primera instancia Castañeda en conversación con Redgol.

La U mira el compromiso de esta noche ante Palestino por la Copa Sudamericana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Castañeda llama a enfocarse en la Sudamericana

Víctor Hugo Castañeda asegura que ya pasó el Superclásico, por lo que ahora el foco de la U debe estar en la Copa Sudamericana, por que falta mucho por mejorar.

“Ganaron allá, no fue un gran partido, pero tuvieron contundentica y ganaron. Dio cierta seguridad en lo defensivo, porque venían demostrando dificultades”, lanzó.

Por lo mismo se puso la gorra y el “Blin blin para asegura que Paqui debe seguir demostrando y los jugadores dar vuelta la página de lo que pasó con Colo Colo, para no quedarse pegado.

“Paqui tiene examen todas las semanas y lo que ya pasó pasó. Esta es como la prueba de la blancura que tiene que dar los que tienen algún tipo de enfermedad, tiene que estar el drogadicto o el alcohólico, una prueba de blancura todas las semanas y acá es igual”, remató.

