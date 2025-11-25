Código promocional LV BET: válido Noviembre 2025

Crear una cuenta mediante el código promocional LV BET y obtén hasta 100.000 CLP

Con el código promocional LV BET darás el primer paso para utilizar una plataforma que te entrega un amplio catálogo en apuestas deportivas y en juegos de casino y casino en vivo. Conoce cómo liberar el bono de bienvenida y otras promociones que te compartiremos a continuación.

¿Qué incluye el código promocional de LV BET?

El código promocional LV BET habilita tu cuenta para que accedas a los bonos y ofertas disponibles en la casa de apuestas. Conoce las principales opciones a continuación:

Oferta de LV Bet Detalles de la promo Código Promocional Deportes Duplica el 100% de tu primer depósito hasta $100,000 CLP Reclama el bono Casino 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP + 50 Giros Gratis en Blasting Rubies. Reclama el bono

¿Cómo uso el código promocional LV Bet?

Para que sea efectivo el código promocional LV BET debes usarlo de manera correcta durante el sencillo proceso de registro para crear tu nueva cuenta. Sigue los pasos a continuación:

Accede al sitio web de LV Bet. Haz clic en la opción “Crear cuenta”. Ingresa tu correo electrónico y elige una contraseña Marca la casilla donde podrás incluir el código promocional de LV Bet. Confirma tu cuenta verificando el correo que recibirás.

¿Cuál es la oferta de bienvenida de LV BET?

Con el código promocional LV BET puedes recibir el bono de bienvenida para deportes que comprende la duplicación del 100% de tu primer depósito hasta $100,000 CLP. Conoce los Términos y Condiciones en seguida:

Oferta exclusiva para mayores de 18 años

Solo disponible con el primer depósito

No es válido el depósito con Skrill, Neteller, Paysafe o Skrill 1-Tap

Depósito mínimo de $5,000 CLP

Sin límite de ganancia máxima

Rollover depósito + bono de 12x

Requisito con apuestas combinadas desde dos selecciones y cuotas total de 1.80 o superior

Vigencia de 21 días

Bono de bienvenida casino LV Bet: hasta $400,000 CLP

El bono de bienvenida para casino es un bono igual de competitivo, que te ofrece el 100% de tu primer depósito hasta $200,000 CLP, pero además tiene una bonificación con la segunda recarga.

Se trata de un bono del 50% del valor de tu segundo depósito y hasta $200,000 CLP, por lo que si eliges el bono de bienvenida para casino con el código LV BET, podrás reclamar hasta $400,000 CLP.

Consulta los Términos y Condiciones completos en el portal de la casa de apuestas. Te contamos los más importantes a continuación:

Oferta exclusiva para mayores de 18 años

La cantidad mínima de depósito para reclamar cada bono LV BET del Paquete de Bienvenida es de CLP 5.000

1er depósito – 100 % HASTA CLP 200.000 + 50 GIROS GRATIS

2do depósito – 50 % HASTA CLP 200.000 + 50 GIROS GRATIS

El depósito y el bono deben apostarse 20 veces (20x) en juegos de tragamonedas

Vigencia de 15 días, a partir del momento en que se acreditan, antes de poder realizar una retirada

Los 50 Giros Gratis del primer depósito se deben usar en Blasting Rubies

Con el segundo depósito, los 50 Giros Gratis se deben usar en Book Of Gods

Vigencia de los giros gratis es de 5 días desde su acreditación

El Dinero del Bono de los Giros Gratis debe ser apostado 20 veces (20x)

Apuesta mínima permitida es de $5,000 CLP

Comparación del código de LV Bet con otros códigos promocionales

El código promocional LV BET es una oferta competitiva frente al mercado de las casas de apuestas presentes en Chile. Si bien en deportes no es la de mayor valor, ofrece un buen beneficio.

Entre tanto, encontrarás que la oferta de bienvenida con el bono LV BET para casino es incluso mayor a la de sus competidores.

Conoce en esta tabla comparativa las principales ofertas de bienvenida de las casas de apuestas en Chile:

Operador Código de promoción Términos y Condiciones del bono LV BET Redime el código 100% del primer depósito hasta $100,000 CLP en deportes. bet365 BONUSVIP Hasta $30 en créditos de apuesta Betano REDVIP Apuesta de $10,000 CLP con tu primer depósito de $5,000 CLP Jugabet REDVIP Hasta $1,500,000 CLP + Apuesta Gratis de $100,000 + 2 Raspes Tonybet REDVIP 100% del primer depósito hasta $200,000 CLP

Ventajas del código promocional LV Bet en Chile

El código promocional LV BET resulta ser uno de los más sencillos de liberar y cuentan con una importante oferta de bienvenida para deportes y casino de la cual te puedes beneficiar:

Fácil registro y simple uso del código LV BET

29 deportes tradicionales para apostar

Apuestas en vivo

eSports y deportes virtuales

Cuatro ofertas adicionales en deportes

Promociones recurrentes en casino

Miles de tragamonedas y otros juegos

App móvil dedicada para iOS

Métodos de pago variados

Cuando liberes el bono LV BET para deportes o casino, podrás encontrar ofertas adicionales que te ayudarán a aumentar el saldo de tu cuenta y a sacarle el máximo provecho a la plataforma.

Hasta 100% de bono

Recibe este beneficio al realizar apuestas combinadas. Podrás recibir el aumento del 100% de tus ganancias si tu boleto de apuestas resulta ganador, dependiendo de la cantidad de selecciones que hayas realizado así:

Dos selecciones: 3%

Tres selecciones: 5%

Cuatro selecciones: 10%

Cinco selecciones: 15%

Seis selecciones: 25%

Siete selecciones: 30%

Ocho selecciones: 40%

Nueve selecciones: 50%

Diez selecciones: 60%

Once selecciones: 70%

Doce selecciones: 80%

Trece selecciones: 90%

Catorce o más selecciones: 100%

Solo recuerda que cada selección en tu boleto de apuestas debe tener una cuota mínima de 1.30.

Obtén un bono de $5,000 CLP

Con esta promoción vas a poder reclamar un bono para apuestas de $5,000 CLP todos los días al depositar $30.000 CLP.

Inscríbete en la promoción y realiza el depósito mínimo requerido, entonces recibirás al día siguiente el bono de $5,000 CLP.

Hasta 50 Super Giros Gratis

La casa de apuestas te invita a reclamar hasta 50 Súper Giros Gratis, con un valor de $1,000 CLP cada uno para usarlos en los tragamonedas de Werewolf Hour, Ruby Joker, Burlesque Show, Book of Gates.

Para poder reclamar esta oferta deberás depositar un mínimo de $10,000 CLP desde la pestaña GOLDEN SPINS.

La cantidad de giros gratis que puedes recibir depende totalmente de ti, puesta entre mayor sea el monto del depósito, una mayor cantidad de giros gratis recibirás semanalmente:

$10,000 – $29,000 = 10 Giros Gratis

$30,000 – $59,000 = 30 Giros Gratis

$60,000 – $99,000 = 60 Giros Gratis

$100,000 – $149,000 = 10 Súper Giros Gratis

$150,000 – $249,000 = 20 Súper Giros Gratis

$250,000+ = 50 Súper Giros Gratis

Métodos de pago disponibles

En LV BET son hasta 14 los métodos de pago disponibles para realizar tus depósitos. Sin embargo, recuerda que para reclamar el bono de bienvenida, no puedes realizar las recargas mediante Skrill, Neteller, Paysafe o Skrill 1-Tap

Método de pago Depósito mínimo Depósito máximo Comisión webpay $5,000 CLP $2,000,000 CLP No MACH $6,000 CLP $2,000,000 CLP No Khipu $6,000 CLP $2,000,000 CLP No Transferencia bancaria $5,000 CLP $2,000,000 CLP No AstroPay $5,000 CLP $2,000,000 CLP No Tarjetas VISA / Mastercard $5,000 CLP $2,000,000 CLP No

Pros y contras del código promocional LV Bet

Encontramos en esta una casa de apuestas robusta, con ofertas de montos importantes y que le permiten a los usuarios nuevos reclamar bonos de bienvenida de buen valor, y para los usuarios registrados disfrutar de otras promociones adicionales.

Pros Contras Fácil registro Pocas ofertas adicionales para usuarios registrados Bono de bienvenida para deportes y casino Rollover altos Casi 30 deportes para apuestas Sin app dedicada para Android Miles de juegos de casino App para iOS Métodos de pago variados Servicio al cliente en español

Experiencia usando el código de LV BET

Si hay una plataforma sencilla en la cual se puede usar el código promocional es en LV BET. Nada más iniciar el proceso de registro, ya tienes la opción de indicar cuál es el código LV BET.

Para nuestra preferencia, decidimos hacer un depósito para reclamar el bono de bienvenida para deportes, el cual pudimos duplicar al 100%. El operador cumplió con su promesa de duplicar el monto.

Durante la semana en la que elegimos realizar el depósito, encontramos mercados de apuestas en el fútbol internacional, con apuestas en las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 y en los partidos amistosos de fútbol y en otros eventos como fútbol americano y baloncesto.

Encontramos una plataforma robusta y de fácil acceso para apostar tanto en deportes y casino. Los usuarios podrán encontrar sus deportes y juegos de casino favoritos.

Preguntas frecuentes sobre el código de bono LV Bet

¿Hay un código promocional LV Bet disponible?

Por el momento no está disponible el código promocional LV BET, pero podrás usarlo en forma de link que encuentras en este artículo, el cual te llevará a la página de registro del operador.

¿Cómo se activa el bono de bienvenida LV BET?

Ingresa al portal y presiona el botón de ‘Registro’ para usar el código promocional LV BET. Después, verifica tu cuenta y haz tu primer depósito para reclamar el bono.

¿Cuál es el deporte más destacado en LV BET?

Son casi 30 los deportes disponibles en LV BET, pero el más destacado es el fútbol. Le siguen el tenis, baloncesto y fútbol americano.

¿Cuánto tiempo tengo para usar el bono de bienvenida?

El bono de bienvenida LV BET tiene 21 días de vigencia.

¿Cuántas ofertas existen en LV BET después de liberar el bono?

Accede a cuatro promociones recurrentes al bono de bienvenida en la sección de deportes y reclama otras tantas en la sección de casino.