Cuando surgió el nombre de Esteban Andrada como posible refuerzo de Colo Colo varios recordaron que el experimentado golero argentino había sido pupilo de Fernando Ortiz en México. El Tano dirigió al arquero de 34 años en el Monterrey, club donde todavía tiene contrato.

Eso sí, está a préstamo en el Zaragoza de España, que pelea por no descender a la tercera categoría de aquel país. En ese contexto, Cooperativa Deportes se contactó con Luciano Nicotra, agente de Andrada. Fue muy sincero, al punto que delató completamente las intenciones de Ortiz.

Aunque también aclaró lo dificultoso del panorama. “Esteban tiene contrato vigente en España. Y aparte de eso, le queda un año y medio de contrato en el Monterrey, club dueño del pase. Entonces yo hablé con Monterrey, que no tiene ningún problema en renegociarlo”, expuso Nicotra.

Esteban Andrada jugó 161 partidos en el Monterrey de México, donde tuvo al Tano Ortiz. (Stu Forster/Getty Images).

“De hecho, ya les avisé que había una intención de Colo Colo. El problema es la salida de Zaragoza. Tiene contrato ahí hasta junio. Y hoy está llegando el jugador a Buenos Aires. Hablé con el director deportivo de Zaragoza y me dijo que bajo ningún concepto tiene salida”, añadió el representante en esa entrevista que le concedió al periodista Rodrigo Gómez.

Tuvo más detalles del panorama. “El jugador me pidió salir y le gustaba la opción de Colo Colo. Conoce al Tano Ortiz, lo tuvo de entrenador y lo considera una gran persona. Pero depende totalmente de Zaragoza”, manifestó el empresario sobre este ex portero de Boca Juniors de Argentina.

Representante de Esteban Andrada cuenta la movida de Ortiz para llevarlo a Colo Colo

Esteban Andrada es un nombre que le gusta a Fernando Ortiz y fue él mismo quien inició la gestión para un posible fichaje en Colo Colo. Sabido es que Fernando de Paul terminó como titular la campaña 2025. Y que el club busca al joven Jaime Vargas de Deportes Recoleta también en aquel puesto.

Al parecer, nada de eso convence totalmente al Tano. “El entrenador lo tuvo en Monterrey, sabe la clase de arquero que es Esteban. Todo surgió por ahí. Se ve que Colo Colo necesita un arquero y el DT pasó su nombre y vio la posibilidad de llevarlo”, dijo sin tapujos Luciano Nicotra.

Fernando Ortiz movió algunos contactos para ubicar a Esteban Andrada. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Contó más entretelones de esta movida que intenta el ex DT del América de México. “Me contactó una persona del entorno de Fernando, a quien le haré saber una vez que hable con el jugador, aunque yo ya sé qué me va a decir. Somos gente de bien y no somos de la idea de patear la puerta e irnos”, sentenció Nicotra.

Una declaración de principios que refleja de inmediato que si hay un traspaso, no será uno con polémica. “Apelamos a que Zaragoza lo quiera dejar salir y, a partir de ahí, encaminaremos las cosas. Si ellos dicen que no hay salida, se cortó todo con Colo Colo y un montón de clubes que lo está llamando. A todos les digo lo mismo”, cerró Luciano Nicotra. El tiempo dirá en qué termina este intento del Tano…

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo cerró su participación en la Liga de Primera 2025 con dos derrotas consecutivas y eso lo dejó fuera de puestos clasificatorios a torneos internacionales del año entrante.

