Stake apuestas deportivas: ¿Qué debes saber y cómo apostar?

Encuentra en Stake apuestas deportivas en 30 deportes disponibles con mercados y cuotas competitivos.

La plataforma de Stake apuestas deportivas te permite explorar mercados en tus deportes favoritos y en otras disciplinas menos populares en el país. Te explicamos las características de las apuestas en este portal y los primeros pasos que debes dar para comenzar a jugar.

Características de Stake y las apuestas deportivas

Ingresar a la plataforma de esta casa de apuestas deportivas con tus credenciales de usuario y contraseña, es el primer paso para poder realizar tus pronósticos.

Ingresa a la página web del operador, tanto en la versión de escritorio como en la versión móvil, ya que actualmente el operador no cuenta con una app para celulares.

Dentro de la plataforma encontrarás los diferentes mercados de apuestas en cada deporte, separados por un menú: Principal, Múltiple en el mismo juego, Goles, Mitad, Líneas asiáticas y muchos más en el caso de fútbol.

Con esto, en cada mercado y línea podrás ver las diferentes cuotas ofrecidas por la casa de apuestas.

Tomada de stake.com

Junto con la información pertinente, podrás elegir en Stake apuestas deportivas que te permitan generar ganancias eventualmente.

¿Qué tipos de apuestas deportivas puedo hacer en Stake?

Como hemos mencionado, puedes hacer apuestas deportivas en Stake en 30 deportes disponibles, entre los que se encuentran las principales disciplinas como fútbol, baloncesto y tenis.

En el caso del fútbol, encuentra cuotas en mercados como el 1 X 2, Apuesta sin empate, Total de goles, Handicap y las líneas asiáticas, Doble oportunidad, Ambos equipos anotan y muchos mercados más.

Por otro lado, en el tenis también vas a disponer una importante serie de mercados y jugadas con sus respectivas cuotas.

Podrás apostar al Ganador del partido, Cantidad de games, Hándicap de juegos, Ganador en el set, Total de games en cada set, o elige pronósticos en mercados de sets, jugadores y juegos.

Otro deporte con una gran variedad de mercados disponibles para hacer en Stake apuestas deportivas es el baloncesto. No solo por su popularidad a nivel mundial sino también por su cantidad de mercados.

Apuesta en la NBA y otras competiciones de baloncesto al Ganador del partido, Hándicap, Total de puntos, Total de puntos de cada equipo, Puntos en la primera mitad, Apuestas de cada jugador, mercados por cuartos y más.

¿Cómo registrarme en Stake Chile?

Para que puedas llegar a completar en Stake apuestas deportivas primero debes registrarte. Este es un proceso sencillo que se completa en pocos pasos.

Simplemente debes ingresar a la página web del operador y completar el formulario para este fin de la siguiente manera:

Ingresa a la página web de Stake Haz clic en el botón ‘Registrarse’ Selecciona el idioma de tu preferencia Llena los datos solicitados: email, nombre de usuario y contraseña Introduce el codigo promocional Stake REDVIP Lee y acepta los términos y condiciones Termina haciendo clic en ‘Crear una cuenta’

¿Cómo realizar la primera apuesta deportiva en Stake?

Poner en Stake apuestas deportivas es bastante sencillo gracias a que la plataforma es bastante intuitiva y sencilla de utilizar.

Vas a tener la opción de realizar en Stake apuestas deportivas en partidos semana a semana, o apuestas a largo plazo en diferentes torneos disponibles. Realiza tus apuestas deportivas en Stake de la siguiente manera:

Ingresa a la página web e inicia sesión Haz clic en el apartado de deportes y encuentra tu deporte favorito Busca el partido en el que quieras jugar Selecciona tu jugada Dirígete al ‘Talón’ de apuestas Indica el monto que quieras apostar Termina haciendo clic en ‘Realizar Apuesta simple’

Tomada de stake.com

¿Por qué hacer en Stake apuestas deportivas?

Una de las principales razones por las que deberías hacer en Stake apuestas deportivas es por la variedad de deportes y mercados que te ofrece el operador.

Podrás elegir tus deportes favoritos entre 30 opciones disponibles en la casa de apuestas, con sus respectivos tipos de mercados y cuotas competitivas.

En especial, están entre las posibilidades elegir mercados de apuestas en los eventos deportivos de los principales deportes a nivel mundial como el fútbol, tenis o baloncesto.

Encuentra torneos como la Champions League, la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, y por su puesto, mercados de apuestas en la Liga de Chile así como en la Copa Chile.

Apuesta en la NBA, la Euroliga, así como en los torneos de Grand Slam o Masters 1000 de tenis tanto femenino como masculino.

Por último tendrás a tu disposición mercados para apostar en deportes menos populares en Chile como dardos, snooker o balón mano. También en tenis de mesa, boxeo o UFC.

Gran mercado de apuestas deportivas en vivo

Una característica atractiva a la hora de hacer en Stake apuestas deportivas es la posibilidad de hacer tus pronósticos en vivo.

Esto va unido muy de cerca a la retransmisión en directo, pues en la mayoría de los casos, acompañar tus apuestas mientras ves el partido en directo te puede ayudar a tomar mejores decisiones.

Elige las mejores opciones de apuestas en vivo de todos los deportes ofrecidos por el operador. Todo depende del momento y la hora en la ingreses a la plataforma.

La oferta de apuestas en deportes en vivo es amplia y una de las características más destacadas en las Stake apuestas deportivas.

Esta casa de apuestas te ofrecerá las transmisiones en vivo de deportes como el baloncesto y toda la oferta de NBA, así como en eventos seleccionados de tenis.

Para encontrar los partidos con la retransmisión en vivo deberás identificar el evento con el icono de play ▶️. Necesitas una buena conexión a internet aunque esto no evita algún tipo de retraso en el streaming.

Plataforma y app de Stake apuestas deportivas

Hacer en Stake apuestas deportivas solo es posible usando los navegadores web de tu computador o dispositivo móvil, dado que el operador no tiene una app móvil disponible.

Tomada de stake.com

Sin importar qué celular o dispositivo móvil tengas, podrás acceder a todas las características que ofrece el casino a sus usuarios registrados.

Entre las principales características y acciones que puedes hacer en la versión móvil de Stake en tu celular se encuentran registrarse, realizar depósitos y retiros, apostar en deportes y casino, contactar al servicio al cliente, aprovechar promociones, así como disfrutar de apuestas en vivo y streaming.

Métodos de pago en Stake

A continuación tienes los métodos principales de Stake para pagar en Chile:



Método de pago Depósito mínimo Retiros Tiempo de procesamiento AstroPay (CLP) $5 000 CLP Sí Instantáneo Criptomonedas Equivalente a ≈ $10 USD (dependiendo de la cripto) Sí 10 minutos – 24 horas / Instántaneo según fuente Tarjeta de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro) $5 000 CLP (≈ USD 5) Depósito: Sí · Retiro: sólo depósito (retiro vía compra de cripto a través de intermediarios) Instantáneo depósito · Retiros no directos Transferencia bancaria $10 000 CLP ≈ USD 10 Depósito: Sí · Retiro: vía intermediarios 1-3 días hábiles depósito WebPay / Redcompra $5 000 CLP (depósito); algunos indican también disponible para retiro Depósito: Sí · Retiro: algunos reportan retiro Instantáneo

Preguntas frecuentes de apuestas en Stake

¿Cómo hacer apuestas deportivas en vivo en Stake?

Con tu usuario y contraseña ingresa a la página web del operador e inicia sesión. Tras ello haz clic en el apartado de deportes, busca el partido en vivo en el que quieras apostar, selecciona tu jugada y en el talón de apuestas indica el monto que vas a arriesgar.

¿Es legal apostar en Stake en Chile?

Por supuesto. Puedes apostar legalmente y de manera segura en Stake, pues el operador cuenta con las licencias necesarias para realizar esta actividad en el país.

¿Cuánto es lo máximo que se puede depositar en Stake?

Deposita y retira mínimo $5,000 CPL utilizando AstroPay. Los montos para las cripto monedas varían según la que vayas a utilizar.

¿Stake ofrece bonos de bienvenida para apuestas deportivas?

Sí, Stake cuenta con promociones y bonos de bienvenida para nuevos usuarios, además de recompensas especiales y ofertas exclusivas para quienes apuestan regularmente en deportes.

¿Se pueden hacer apuestas deportivas desde el celular en Stake?

Claro que sí. La plataforma de Stake está optimizada para dispositivos móviles, por lo que puedes apostar en vivo y gestionar tu cuenta fácilmente desde tu smartphone o tablet sin necesidad de descargar una app.