Tonybet App Chile: descarga para iOS y Android y apuesta a deportes

Guía completa sobre Tonybet app, conoce el paso a paso para tener y aprovechar la mejor casa de apuestas en tu celular.

Todo lo que necesitas saber sobre Tonybet app en Chile: análisis de sus funcionalidades, compatibilidad con distintos dispositivos, promociones disponibles y cómo descargarla en tu teléfono en 5 minutos.

Funciones de la app Disponibilidad Cuotas mejoradas ✅ Sección de apuestas deportivas ✅ Transmisión en vivo ✅ Depósitos y retiros ✅ Notificaciones ✅ Estadísticas actualizadas ✅ Apartado de promociones ✅ Chat entre jugadores ❌ Registro a un solo clic ❌

Si quieres descargar Tonybet en tu teléfono móvil, necesitarás tener en cuenta las compatibilidades de tu dispositivo:

Aspectos de la app Características Requisitos de descarga Android e iOS Bonos y promociones 100% hasta $200.000 en deportes Experiencia de usuario Satisfactoria Opiniones Muy buenas Código promocional Tonybet REDVIP

Funciones de la app Tonybet

Tonybet app es valorada por su estabilidad y variedad de mercados, pero sobre todo por la cantidad de funciones disponibles en una sola aplicación.

El operador cuenta con 3 opciones destacadas de entretenimiento: apuestas deportivas, casino y carreras de caballos, las dos primeras también incluyen las apuestas en vivo.

Para que guardes tus deportes y juegos de casino favoritos, la app tiene la opción de marcar con una estrella los favoritos, así, tendrás acceso directo a las opciones que más te gustan y divierten.

Asimismo, es posible depositar y retirar sin ningún inconveniente, facilitando las recargas y extracciones de ganancias a los jugadores que deciden apostar desde el teléfono.

Por otro lado, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Tonybet app, lo que facilita la resolución de problemas y consultas de manera inmediata.

¿Cómo descargar Tonybet en Chile?

Para ser sinceros, encontrar los links de descargas de Tonybet es toda una aventura, pues no encontramos los enlaces directos visibles en la página y, esa es la principal crítica que debemos hacerle al operador, luego la instalación es muy sencilla.

Tonybet app Android

Puedes encontrar el enlace de descarga de Tonybet Android directamente en la web de la casa de apuestas, no así en la tienda de descarga debido a restricciones regionales.

Si quieres instalar Tonybet app en tu celular, haz lo siguiente:

Navega hacia el sitio web de Tonybet y busca el enlace para la app. Activa la instalación desde fuentes desconocidas en tu dispositivo. Instala la APK en tu móvil y luego verifica si ya está disponible el ícono de acceso.

Tonybet app iOS

Para usuarios de iOS, Tonybet app no esta disponible. Sin embargo, se puede crear un acceso directo del siguiente modo:

Ingresa a la página de Tonybet desde el navegador Safari. Oprime el botón compartir localizado en el margen inferior de la pantalla. Selecciona la opción “añadir a pantalla de inicio” y ¡listo!

De ese modo, no necesitarás descargar ningún software extra y dispondrás de todas las funciones integradas sin restricciones.

Tomada desde Tonybet

Requisitos de descarga y compatibilidad

Tonybet app no es una aplicación muy exigente, de hecho, si lo usas desde el navegador no tendrás problemas prácticamente con ningún modelo de teléfono.

Eso sí, para que puedas jugar de manera fluida, es recomendable que tu dispositivo opere con la versión 6.0 de Android o superior y, en el caso de iOS se recomienda que opere con una versión 12.0 o superior.

La aplicación en sí es ligera, necesitas de un espacio libre de 53.17 MB de memoria en tu teléfono para poder descargarla sin problemas.

¿Existen bonos disponibles para la app?

La app no tiene un bono de bienvenida de Tonybet exclusivo, pero sí podrás reclamar cualquier oferta disponible desde el teléfono, si eres nuevo usuario, no puedes perder los bonos de bienvenida del operador en 2025.

Bono bienvenida casino

El bono de bienvenida del casino Tonybet ofrece un paquete completo para la sección de casino que se puede reclamar directamente desde la app. Este bono viene con 150 giros gratis y un porcentaje de 175% hasta $275.000 CLP adicional con los dos primeros depósitos, perfecto para experimentar los juegos de tragamonedas y ruleta.

Para conseguir la promoción completa es necesario cumplir con los T&C de los dos primeros depósitos. Las principales condiciones de la oferta son las siguientes:

Depósito mínimo: $5.000 CLP

$5.000 CLP Rollover: los giros gratis deben ser apostados 30 veces.

los giros gratis deben ser apostados 30 veces. Plazos: 14 días la oferta y 10 días los giros gratis

14 días la oferta y 10 días los giros gratis Valor máximo de bonificación: $200.000 CLP por el primer depósito

Bono bienvenida deportes

Para nuevos usuarios que deseen apostar en deportes, Tonybet ofrece un bono del 100% hasta $200,000 CLP que se activa después de registrarse y realizar el primer depósito a través de la app.

Este bono te permite probar diferentes mercados y aumentar tus posibles ganancias al comenzar, pero para eso, se requiere del cumplimiento de todos los Términos y Condiciones, aquí te presentamos los principales:

Depósito mínimo: $5.000 CLP

$5.000 CLP Rollover: x5 el depósito inicial

x5 el depósito inicial Cuotas mínimas: 1.5 en apuestas simples o cuotas acumuladas de 1.7 o más en apuestas combinadas.

1.5 en apuestas simples o cuotas acumuladas de 1.7 o más en apuestas combinadas. Plazos: 7 días desde el depósito.

7 días desde el depósito. Valor máximo de bonificación: 100% hasta $200.000 CLP

Opinión y experiencia sobre Tonybet app

En nuestra opinión, Tonybet app es una app recomendable debido a su navegación fluida, estabilidad en apuestas y navegación, sin embargo, no es una aplicación imprescindible, pues se puede ingresar a la casa de apuestas desde el navegador creando atajos.

No obstante, las notificaciones y la posibilidad de ingresar directo a las apuestas, sobre todo si te gusta realizar pronósticos rápidos o en vivo es lo que la hace más interesante.

Nos parece bueno también tener a mano el chat con el servicio de atención al cliente para consultas inmediatas y la posibilidad de adquirir las mismas promociones de la web en el celular.

Preguntas relacionadas con la app Tonybet

¿Cómo puedo descargar Tonybet app en Android?

Para descargar la app en dispositivos Android, debes ingresar al sitio web oficial de Tonybet, buscar el enlace de descarga directa de la aplicación y habilitar la opción de instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas en tu dispositivo antes de proceder con la instalación del archivo APK.

¿Es posible usar Tonybet app en iOS aunque no esté disponible en la App Store?

Si, aunque la app de Tonybet no esté disponible directamente en la App Store para usuarios en Chile, puedes acceder a la plataforma creando un acceso directo en la pantalla de inicio desde el navegador Safari.

¿Se puede depositar desde la app?

Sí, una de las funcionalidades de la aplicación de Tonybet es justamente esa, los clientes pueden recargar a través de sus teléfonos celulares.

¿Cómo hacer retiradas con Tonybet app?

Para retirar debes ir a tu cuenta, seleccionar la opción retiro, ingresar el valor que deseas extraer (considerando que el mínimo es de $8.500 CLP), confirmar los datos y aguardar el tiempo necesario para recibir el dinero.