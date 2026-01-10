Es un hecho que Octavio Rivero jugará en la U de Chile y en los próximos días podrá cerrar una larga negociación de este mercado de fichajes. Luego de varios tiras y aflojas con el Barcelona de Ecuador, finalmente el cuadro de Guayaquil ratificó lo que varios azules esperaban.

Se logró finalmente el acuerdo para que Rivero desembarque en el Centro Deportivo Azul, donde volverá a coincidir con Matías Zaldivia, tal como ocurrió en Colo Colo. “Barcelona comunica a sus hinchas y socios que ha alcanzado un acuerdo con el Club Universidad de Chile para la transferencia”, afirmó el club en sus canales oficiales.

“La operación corresponde a una venta definitiva, que incluye la cesión de sus derechos federativos y económicos a la institución chilena”, aseguró el Ídolo del Astillero, como es conocido este equipo, uno de los más grandes en la máxima categoría ecuatoriana.

Captura Twitter SC Barcelona.

Eso sí, no se revelaron los montos involucrados para resolver la salida del charrúa de 33 años. Pero se habla de unos 400 mil dólares para que el Romántico Viajero sume a su segunda incorporación en el ataque. Ya había materializado el regreso de Eduardo Vargas.

“Como club, agradecemos a Octavio Rivero por su compromiso, profesionalismo y entrega durante el tiempo en que defendió la camiseta amarilla”, expuso también el Barcelona de Ecuador. El ex jugador albo, de O’Higgins, Unión La Calera y Unión Española había llegado en julio de 2024 a la institución.

Publicidad

Publicidad

ver también Periodista de ESPN avisa que Colo Colo quiere quitarle a Octavio Rivero como refuerzo a U. de Chile

Barcelona confirma el traspaso de Octavio Rivero a la U de Chile

Así las cosas, muy pronto Octavio Rivero lucirá oficialmente con la camiseta de la U de Chile y quedaron en nada las intenciones albas de ir nuevamente por el charrúa, que será el tercer refuerzo en esta ventana de traspasos. Además de Turboman, los azules confirmaron al paraguayo Lucas Romero.

Octavio Rivero celebra un gol junto al venezolano Eduard Bello, quien aparentemente no seguirá en la Universidad Católica. (Foto: Instagram).

Mientras ultiman los detalles para presentar al espigado volante central cedido desde el Recoleta FC, también definen otras cuestiones: la llegada de una vez por todas de otro ex delantero albo, Juan Martín Lucero. El mendocino ya tiene muy avanzado el acuerdo con el Bulla.

Publicidad

Publicidad

Y su pronto desembarco al Centro Deportivo Azul, aunque continúa en la pretemporada junto al Fortaleza de Brasil. Pero también es inminente que firme su contrato con el Romántico Viajero, que tendrá a Rivero ligado al menos hasta diciembre de 2027.