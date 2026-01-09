El segundo refuerzo de Universidad de Chile 2026 ya está en suelo nacional. Poco después de las 15:00 horas de este viernes, el mediocampista paraguayo, Lucas Romero, se dejó ver en el aeropuerto internacional de Santiago.

Tras aterrizar Chile, el jugador se subió a un minibús raudo y casi en completo silencio, para ser trasladado al CDA de la U. En el búnker azul firmará contrato a préstamo desde Deportivo Recoleta, por el período de un año con opción de compra.

“Contento, contento. (…) Que todo salga bien“, fueron las primeras y únicas palabras que compartió Romero al ser consultado por su fichaje en Universidad de Chile, recibido por los medios y un grupo de fanáticos azules.

Segundo refuerzo de la U, dos en camino

De esta forma, Romero está a sólo una firma de ser jugador de la U. De cumplir lo protocolos el paraguayo podrá ser anunciado por el Chuncho esta misma tarde.

Como refuerzo, Lucas Romero se suma a Eduardo Vargas entre las altas azules. La Universidad de Chile 2026, con Francisco Meneghini como nuevo entrenador, empieza a tomar forma. Cabe recordar que en el CDA están por sentenciar los arribos de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Volviendo al segundo refuerzo azul, el jugador paraguayo de 23 años y 1,89 metros de altura se desempeña como mediocampista de contención, aunque puede cumplir con otras funciones defensivas.

En noviembre pasado jugó sus primeros segundos con la selección paraguaya al ingresar en los descuentos del amistoso contra México, con el DT Gustavo Alfaro como el artífice de su debut con La Albirroja.