Universidad de Chile pasa por un momento muy delicado, cuando recién van tres fechas. A Gonzalo Fouillioux le parece extraño que en este presente, no tenga minutos Lucas Romero.

El Romántico Viajero no puede ganar en la Liga de Primera y suma solo 2 puntos de 9 posibles luego de igualar en la última jornada ante Palestino. El rendimiento futbolístico es lo que más preocupa en el CDA, donde Francisco Meneghini se lleva la mayoría de los dardos de los hinchas.

La ausencia de Romero en U. de Chile

Lucas Romero llegó como figura a Universidad de Chile, con el cartel de seleccionado paraguayo. Sin embargo, solo ha jugado 45 de 270 minutos en el torneo. Paqui Meneghini pareciera no tenerlo muy considerado, algo que hace saltar las dudas en Gonzalo Fouillioux.

“Me genera mucha duda lo del mediocampista. No le vi hacer a Lucas Romero nada brillante, pero tampoco le vi hacer nada malo. En Perú, en el primer tiempo jugó un partido correcto. No sé por qué no jugó nunca más“, indicó el periodista en Balong Radio. El paraguayo fue titular ante Audax y tras salir en el entretiempo, desapareció.

ver también El gran motivo por el que U de Chile no puede ni pensar en sacar a Francisco Meneghini

“Lo que más necesitaba la U, además del 9, era un mediocampista central. Quizás era buscar a un jugador de mayor jerarquía ahí o darle una oportunidad a Lucas Romero para que pueda jugar“, agregó Fouillioux.

Lucas Romero se está jugando la posibilidad de ser convocado a la próxima Copa del Mundo con su selección. Por esta razón, necesita con urgencia sumar minutos en el Romántico Viajero. Por ahora parece desplazado ante Charles Aránguiz e Israel Poblete. Y eso que Marcelo Díaz está fuera por lesión.

Publicidad

Publicidad

Romero no ha jugado mucho en Chile. Imagen: U. de Chile

Universidad de Chile no ha mostrado cosas que defiendan el trabajo de Meneghini, por lo que ante el mal funcionamiento, Fouillioux pidió una oportunidad para el seleccionado albirrojo. “Con los problemas en la mediacancha, sería raro que no entre él. La U tiene que tocar el equipo“, cerró el periodista.