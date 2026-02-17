Colo Colo trabaja sobre el cierre del libro de pases en el mercado de fichajes, con la idea de traer al último refuerzo para el equipo del técnico Fernando Ortiz en la Liga de Primera 2026.

El gran tapado es Guido Mainero de Platense, donde aseguran que es el nombre que la dirigencia de Blanco y Negro está decidida, pero hay un gran problema que lo aleja de inmediato.

Por lo mismo Redgol conversó con Alejandro Fabbri, el periodista más reconocido hincha de Platense en Argentina, quien habló del momento de Mainero: “Ah que buen,o se lo podrían llevar en este momento”.

“Mainero es uno de los seis jugadores que quedaron del equipo que salió campeón, hace menos de un año. Mainero es el mediocampista derecho, no ha tenido un buen desempeño tras el campeonato de Platense, donde todo el equipo perdió peso, hubo muchos lesionaos y el alejamiento de la dupla técnica y el arribo de Kily González fue un gran cambio hacia atrás; hubo 23 lesionados y Mainero no recuperó su nivel”, comentó de entrada.

Guido Mainero fue clave en el título de Platense en 2025, pero no ha recuperado su nivel, avisan desde Argentina. (Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

Guido Mainero no tiene reemplazo en Platense

Para Alejandro Fabbri la movida de Colo Colo con Mainero llega muy tarde para Platense, quienes ya se han armado para la temporada y no cree que estén dispuestos a perder a un jugador que tiene un lugar seguro en la titularidad.

“Ahora con la llegada de Walter Zunino mantiene la titularidad, esta recuperándose de a poco del bajo nivel del torneo anterior. Es titular sin duda y es la voz de mando junto con el capitán que es Ignacio Vásquez”, explica.

Otro punto tiene que ver con que “Platense juega Copa Libertadores en marzo y puntualmente trajo 17 jugadores y no hay un jugador en el puesto de Mainero para reemplazarlo, por eso lo veo difícil”.

“Hoy sigue siendo titular, pero, sobre todo, en este momento no tiene competencia en el puesto, no sé si Platense puede traer alguien de afuera porque el equipo está armado ya empezó el campeonato, han jugado 6 partidos y solo perdió uno, no se si la dirigencia ve con buenos ojos la posibilidad tendría que ser un dinero muy importante”, finalizó.

