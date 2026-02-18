Chile no pasa por su mejor momento deportivo y eso se grafica en que se ha transformado en un rival poco atractivo. Ahora, Pablo Milad confirmó que se cayó el amistoso ante España.

Decir que los últimos años de La Roja han sido malos no es nada nuevo. Fuera de los últimos tres mundiales y todavía sin definir al nuevo entrenador, mientras Nicolás Córdova sigue al mando por mientras. El duelo ante los campeones de Europa prometía ser un oasis en el desierto, pero no.

Chile ya no juega con España

Hace algunos días, Diario Marca de España confirmó la noticia que dejó saltando a los hinchas chilenos en una pata: La Roja se enfrentaría a los ibéricos antes de la próxima Copa del Mundo. Una oportunidad de oro, cuando la tendencia ha sido a enfrentar a selecciones de menor envergadura.

Sin embargo, el anhelo por el partido entre Chile y España duró menos que estornudo de gato. Esta vez, fue el propio Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien confirmó lo peor: no se llevará a cabo el amistoso ante los campeones de Europa.

“Lo de España nunca fue 100%, tuvimos conversaciones con el presidente de la federación (Rafael Louzán) que es muy cercano. Tenemos muy buena relación las dos federaciones. No se llegó a concretar por el hecho que de que tenían demasiadas ofertas de diferentes… Ciudad de México también le ofrecía ‘vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa’ y eso fue un hecho que no aseguró el partido“, indicó Milad.

España enfrentará a Uruguay en la Copa del Mundo de 2026 y por esto estaba el interés de jugar con Chile. Claro que al parecer, surgieron opciones mejores que enfrentar a La Roja. A pesar de esto, Milad destacó que no están de brazos cruzados y que ya buscan a otros oponentes.

“Nosotros estamos concretando partidos en Europa que vamos a dar a conocer en los próximos días. Ya firmando los contratos correspondientes”, cerró el presidente de la ANFP.