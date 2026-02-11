Se lo toman en serio: La prueba de fuego que realizará España en amistoso contra Chile

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026. Por lo mismo, las selecciones clasificadas ya preparan los últimos amistosos antes de comenzar la competición más importante del planeta fútbol.

Es así como España confirmó que jugará su último duelo preparativo ante Chile. El encuentro será el 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Recinto que tiene capacidad para más de 51 mil personas.

ver también “El mundo es testigo”: Conmebol avisa polémico plan que deja a Chile en el Mundial 2030 sin jugar Eliminatorias

El elenco dirigido por Luis De La Fuente comenzará su preparación para el Mundial el último fin de semana de mayo. Tras ello, el 4 de junio se mide ante China y luego comienza su viaje hacia el Mundial. Lo que contempla el partido mencionado frente al combinado nacional.

Posteriomente seguirá a Chattanooga, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, donde tendrá su base de operaciones. Cabe consignar que estará en el grupo H junto con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

La prueba de España ante Chile

El tema es que el partido de España ante Chile será clave en el análisis del cuerpo técnico del elenco europeo. Esto debido a que debe elegir a los delanteros que serán titulares en el Mundial.

ver también Desclasifican un “Jarita” de Arturo Vidal en la Copa América que no resultó: “Me metió el dedo…”

En la lista está contemplado Mikel Oyarzabal y Ferran Torres, junto con nombres ya conocidos como Lamine Yamal, Rodri, David Raya, Marc Cucurella, Pau Cubarsí y Fabián Ruiz entre otros.

Publicidad

Publicidad

Lamine Yamal es fijo en la convocatoria de España para el Mundial 2026

El tema es que el tercer referente en ataque era Samu Omorodion del Porto, pero sufrió la rotura de ligamentos. Por lo que se empiezan a buscar opciones.

Según El Desmarque, el DT contempla un tercer y hasta un cuarto delantero. Por lo que nombres como Borja Iglesias, Álvaro Morata, Jorge de Frutos, Gerard Moreno y Ayoze Pérez son opciones. Por lo que ante Chile buscaría utilizar a todas sus alternativas para que lleguen con minutos al Mundial que comienza el 11 de junio.

Publicidad