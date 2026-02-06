Es tendencia:
Desclasifican un “Jarita” de Arturo Vidal en la Copa América que no resultó: “Me metió el dedo…”

Una añeja historia de la Copa América 2011 toma fuerza, cuando la Roja cayó ante Venezuela en los cuartos de final.

Por Carlos Silva Rojas

Gabriel Cichero recordó una vieja jugada de 2011.
Una de las derrotas más dolorosas de la selección chilena en su historia se produjo en la Copa América 2011, donde el equipo nacional apuntaba a cosas grandes.

La Roja hizo una buena fase de grupos y quedó emparejada con Venezuela en los cuartos de final, donde el equipo de Claudio Borghi era amplio favorito para ganar y meterse entre los cuatro mejores del certamen que se realizaba en Argentina.

Chile jugó un mal partido en San Juan y terminó perdiendo por 2-1, con goles de cabeza de Oswaldo Viscarrondo y Gabriel Cichero. Este último recordó una picante historia que protagonizó en dicho partido con Arturo Vidal.

La historia de Cichero con Arturo Vidal

Gabriel Cichero conversó con el programa Simple_vzla y reveló que Arturo Vidal le hizo un “Jarita”, es decir, le introdujo los dedos en el trasero en una jugada previa a su gol.

Arturo Vidal me marcaba a mí, y en un córner me mete el dedo en el trasero. Él sabía que yo soy un tipo criado en el campo, y que capaz lo agredía”, dijo el ex defensor.

“Yo quedé con esa vena… Me decía, ¿qué hago en esta situación? Porque nunca me había pasado en mi carrera”, agregó.

Gabriel Cichero celebrando su gol ante Chile.

Por último, Gabriel Cichero contó que su revancha fue con su gol al minuto 80, que mandó a Venezuela a las semifinales de la Copa América y dejó a Chile y Vidal en el piso.

Luego, me marca nuevamente en el córner y le hago el gol. Ya lo maté. No tuve que meterle el dedo. ¿Para qué le iba a meter el dedo? Si ya se lo metí a todo el país”, cerró.

