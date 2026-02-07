16:45hs EL LLANTO SERBIO CONTRA EL PÚBLICO CHILENO

Antes de sufrir el accidente que lo baja de la serie por Copa Davis, Dusan Lajovic se quejó contra la actitud de los hinchas chilenos durante el duelo ante Tomás Barrios.

"Fue difícil jugar aquí. Sabíamos que no habría juego limpio, pero es la Copa Davis y no creo que eso decidiera el partido. Obviamente, estábamos preparados para las provocaciones. La mayoría de la gente vino a disfrutar del tenis, pero algunos en la grada fueron muy groseros. Un aficionado me gritó: ‘¡Eres malo, eres malo!’. No hay necesidad de hablarles así a los tenistas. Eso no es algo que uno quiera oír en la cancha", expresó el europeo.

Además, Lajovic agregó que "el árbitro debería haber controlado mejor la situación para que ambos tenistas pudieran sacar. De todas formas, mi rival fue mejor y jugó mejor en los momentos clave".