Punto clave. Este sábado 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, Chile tiene la oportunidad de asegurar su clasificación a octavos de final del Grupo Mundial de Copa Davis, si consigue el triunfo ante Serbia en el dobles.
Tras las victorias de Tomás Barrios ante Dusan Lajovicy de Alejandro Tabilo a Ognjen Milic, será el turno para que entre a la arcillade Nicolás Jarry, quien acompañará al zurdo de origen canadiense para enfrentar a los hermanos Ivan y Matej Sabanov.
Marcador del dobles entre Chile y Serbia por Copa Davis
|Clasificaciones Copa Davis
|1° set
|2° set
|3° set
|Alejandro Tabilo/Nicolás Jarry (Chile)
|–
|–
|–
|Matej Sabanov/Ivan Sabanov (Serbia)
|–
|–
|–