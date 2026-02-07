Es tendencia:
En vivo: Chile buscará definir en el doble la serie de Copa Davis ante Serbia

La dupla compuesta por Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry irá por el tercer y decisivo punto que los meta en octavos de final del Grupo Mundial. España los espera.

Por Alfonso Zúñiga

Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo buscarán cerrar la serie para Chile ante Serbia en Copa Davis.
© Getty ImagesNicolás Jarry y Alejandro Tabilo buscarán cerrar la serie para Chile ante Serbia en Copa Davis.

Punto clave. Este sábado 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, Chile tiene la oportunidad de asegurar su clasificación a octavos de final del Grupo Mundial de Copa Davis, si consigue el triunfo ante Serbia en el dobles.

Tras las victorias de Tomás Barrios ante Dusan Lajovicy de Alejandro Tabilo a Ognjen Milic, será el turno para que entre a la arcillade Nicolás Jarry, quien acompañará al zurdo de origen canadiense para enfrentar a los hermanos Ivan y Matej Sabanov.

Marcador del dobles entre Chile y Serbia por Copa Davis

Clasificaciones Copa Davis1° set2° set3° set
Alejandro Tabilo/Nicolás Jarry (Chile)
Matej Sabanov/Ivan Sabanov (Serbia)
ASÍ FESTEJÓ TOMÁS BARRIOS

Tras conseguir el punto más difícil de la serie para Chile ante Serbia por Copa Davis, el chillanejo dio a pie a un sinfín de emociones en el court central del Estadio Nacional.

EL LLANTO SERBIO CONTRA EL PÚBLICO CHILENO

Antes de sufrir el accidente que lo baja de la serie por Copa Davis, Dusan Lajovic se quejó contra la actitud de los hinchas chilenos durante el duelo ante Tomás Barrios.

"Fue difícil jugar aquí. Sabíamos que no habría juego limpio, pero es la Copa Davis y no creo que eso decidiera el partido. Obviamente, estábamos preparados para las provocaciones. La mayoría de la gente vino a disfrutar del tenis, pero algunos en la grada fueron muy groseros. Un aficionado me gritó: ‘¡Eres malo, eres malo!’. No hay necesidad de hablarles así a los tenistas. Eso no es algo que uno quiera oír en la cancha", expresó el europeo.

Además, Lajovic agregó que "el árbitro debería haber controlado mejor la situación para que ambos tenistas pudieran sacar. De todas formas, mi rival fue mejor y jugó mejor en los momentos clave".

SENSIBLE BAJA EN SERBIA

Si llega a extenderse la serie de Copa Davis, el cuadro balcánico perderá a su mejor singlista, Dusan Lajovic, a raíz del accidente que sufrió tras la derrota ante Tomás Barrios.

El serbio tuvo un "desgarro muscular vasto medial y contusión facial". Desde la organización del certamen informaron que al tenista "se le aplicó sutura en la frente y en la boca", lo que se saca de circulación y obliga a poner en cancha a Branko Djuric (489°).

POR SI TENÍAN DUDAS

Pese a que existe la posibilidad de que pueda jugar un quinto y definitorio punto, el capitán Nicolás Massú no cambiará sus planes y pondrá en el dobles a Alejandro Tabilo (359° del mundo en parejas) junto con Nicolás Jarry (204°) para enfrentar a los hermanos serbios Ivan y Matej Sabanov (210° y 177° respectivamente).

¡BIENVENIDOS!

RedGol ya está en el Court Central del Estadio Nacional para vivir el Juego 3 de la serie por las Qualifiers de Copa Davis entre Chile y Serbia. Si ganamos, pasamos a octavos de final. ¡Acompáñenos!

