Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“No te supimos valorar”: hinchas de la U piden a gritos regreso de Gustavo Álvarez por Meneghini

El ex DT azul fue tendencia tras la mala campaña de Paqui, quien arrancó el torneo con una campaña a los porrazos en la banca.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Hinchas azules coparon las redes por el momento del club.
© @ChiclePerfecto / PhotosportHinchas azules coparon las redes por el momento del club.

La derrota de U de Chile ante Huachipato pegó fuerte en el equipo y, sobretodo, en los fanáticos azules. Es que rápidamente se hicieron notar en redes sociales con fuertes críticas hacia Francisco Meneghini.

Pero así como los hinchas reprochan el mandato de Paqui (un punto en dos duelos), también invocaron el nombre de Gustavo Álvarez. El ahora ex DT azul salió a colación tras sus buenas campañas y controvertida salida.

Pese a la polémica de su adiós, en la fanaticada bullanguera fueron mayoría los que pidieron el regreso del argentino. Pidiendo la salida de Meneghini, el nombre de Gustavo Álvarez fue tendencia post derrota contra Huachipato.

Así exigen los hinchas de la U el regreso de Gustavo Álvarez

Con virales publicaciones en la red social X, fanáticos de U de Chile transformaron en viral el nombre de Gustavo Álvarez. Pidiéndolo de vuelta en reemplazo de Francisco Meneghini, los hinchas se hicieron sentir por el momento del club.

“Me declaro viudo de Gustavo Alvarez, #VamosLaU”, posteó @JulioTorres67. Por su parte, el usuario @BenjaGalle criticó diciendo que “Gustavo Álvarez le ganó 7-0 en el global el año pasado al equipo de Paqui. Eso lo resume todo”.

Publicidad

Pero hubo hinchas más drásticos en sus dichos, como la cuenta @Lon3_WoIf, quien tecleó el mensaje “viendo al Equipo de Paqui me pasa lo peor que le puede pasar a un Hincha… Querer que el Equipo PIERDA, para que el Técnico se vaya”.

Pese a sonar fuerte en la banca de la selección peruana, Gustavo Álvarez sigue sin club. Eso, mientras la hinchada de U de Chile perdió la paciencia con Francisco Meneghini, quien tendrá un duro desafío ante Palestino para levantar cabeza.

Publicidad
Lee también
Álvarez rompe el silencio ante los rumores sobre Colo Colo
Colo Colo

Álvarez rompe el silencio ante los rumores sobre Colo Colo

Gustavo Álvarez reaparece para recordar la barbarie de Avellaneda
Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez reaparece para recordar la barbarie de Avellaneda

Mientras Ortiz gana millones en Colo Colo, esto cobraba Álvarez en la U
Colo Colo

Mientras Ortiz gana millones en Colo Colo, esto cobraba Álvarez en la U

Apuntan al pésimo estado físico de uno de los refuerzos de la U
U de Chile

Apuntan al pésimo estado físico de uno de los refuerzos de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo