La derrota de U de Chile ante Huachipato pegó fuerte en el equipo y, sobretodo, en los fanáticos azules. Es que rápidamente se hicieron notar en redes sociales con fuertes críticas hacia Francisco Meneghini.

Pero así como los hinchas reprochan el mandato de Paqui (un punto en dos duelos), también invocaron el nombre de Gustavo Álvarez. El ahora ex DT azul salió a colación tras sus buenas campañas y controvertida salida.

Pese a la polémica de su adiós, en la fanaticada bullanguera fueron mayoría los que pidieron el regreso del argentino. Pidiendo la salida de Meneghini, el nombre de Gustavo Álvarez fue tendencia post derrota contra Huachipato.

Así exigen los hinchas de la U el regreso de Gustavo Álvarez

Con virales publicaciones en la red social X, fanáticos de U de Chile transformaron en viral el nombre de Gustavo Álvarez. Pidiéndolo de vuelta en reemplazo de Francisco Meneghini, los hinchas se hicieron sentir por el momento del club.

“Me declaro viudo de Gustavo Alvarez, #VamosLaU”, posteó @JulioTorres67. Por su parte, el usuario @BenjaGalle criticó diciendo que “Gustavo Álvarez le ganó 7-0 en el global el año pasado al equipo de Paqui. Eso lo resume todo”.

Pero hubo hinchas más drásticos en sus dichos, como la cuenta @Lon3_WoIf, quien tecleó el mensaje “viendo al Equipo de Paqui me pasa lo peor que le puede pasar a un Hincha… Querer que el Equipo PIERDA, para que el Técnico se vaya”.

Pese a sonar fuerte en la banca de la selección peruana, Gustavo Álvarez sigue sin club. Eso, mientras la hinchada de U de Chile perdió la paciencia con Francisco Meneghini, quien tendrá un duro desafío ante Palestino para levantar cabeza.

